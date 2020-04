Par Jorge Morales :"Sigismondo D’India et ses mondes. Un compositeur italien d’avant-garde" > Éditions Brepols

Au Prince Alphonse d'Este "J'ai appris par l'ambassadeur du Sérénissime Seigneur Duc votre père que Votre Altesse désirait que je me rende à Modène et moi qui n'aspire qu'à obéir les ordres de Votre Altesse, je me suis résolu à m'envoler pour venir la servir" Rome 3 février 1626, Sigismondo D’India

France Musique, studio 361... Jorge Morales, musicien-docteur en musicologie & Philippe Venturini, producteur de l'émission (g. à d.) , © Radio France / Annick Haumier / RF