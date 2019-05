De Cécile Quesney & Marie-Hélène Benoit-Otis : "Mozart 1941" - Éditions Presses universitaires de Rennes

De nombreux musiciens, critiques musicaux et politiciens étrangers avaient été conviés, comme Honegger, à ce festival célébrant en pleine guerre un compositeur transformé en porte-étendard du parti nazi.

Parmi eux, 22 françaises et français, vont à Vienne pour célébrer Mozart, dans une ville qui depuis l’Anschluss de mars 1938, fait partie du Reich allemand...

De Cécile Quesney & Marie-Hélène Benoit-Otis :Mozart 1941. La Semaine Mozart du Reich allemand et ses invités français-Découvrir ! Acheter ! Éditions Presses universitaires de Rennes

Mozart 1941, reconstitue la fabrique de cet événement de la propagande nazie et de la collaboration de l’élite musicale française.

S'appuyant sur de nombreuses sources inexplorées, ses auteures dévoilent les rouages de cette entreprise de manipulation de l’image et de la musique de Mozart, de l’origine du projet jusqu’à ses échos.

Cécile Quesney, attachée d’enseignement et de recherche à l’UFR de Musique et Musicologie de Sorbonne Université et chargée de recherche honoraire du FNRS (Université libre de Bruxelles). Agrégée et diplômée du CNSMDP en musicologie, elle s’intéresse à l’histoire des pratiques musicales en France, en Europe dans la première moitié du XXe siècle

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Marie-Hélène Benoit-Otis, professeure agrégée à la Faculté de musique depuis juin 2018, après y avoir été professeure adjointe de 2013 à mai 2018. Actuellement chercheuse associée au CCEAE, elle est membre de l’équipe Musique française de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM)

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Mars 1949...

♪Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Symphonie n° 41, Jupiter - Allegro vivace. Orchestre philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm Vienne - Label Deutsche Grammophon ‎413 547-2

Enregistré en 1956 - 1967...

♪Wolfgang Amadeus Mozart :Sonate pour piano N°10 en Ut Majeur K. 330 : Allegro moderato. Wilhelm Backhaus (piano) - Label Testament SBT2 1487

Opéra de Vienne, 6 septembre 1944...

♪Wolfgang Amadeus Mozart : L'Enlèvement au Sérail Hier soll ich dich denn sehen - Acte I. Anton Dermota (Belmonte), Orchestre philharmonique de Vienne, direction Rudolf Moralt - Label Opera D'Oro OPD 1295

Festival de Salzbourg, 7 août 1946...

♪Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Concerto pour piano n° 25 K. 503, Allegretto. Wiener Philharmoniker, piano & direction Edwin Fischer - De l'abum "Mozart : Concertos pour Piano. Haskil, Anda, Serkin, Fischer, Serkin" - Label Orfeo C 823 104