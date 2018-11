Catherine Loisel : "Éblouissante Venise - Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle" Éd. RMN-Grand Palais

, © Radio France / Annick Haumier

Cet album propose de parcourir la cité des Doges à la rencontre des peintres, sculpteurs, compositeurs, cantatrices et chanteurs qui ont fait sa grandeur et ont contribué à construire le mythe de Venise.

On vient de toute l'Europe assister aux spectacles dans les rues comme au théâtre, s'adonner au jeu, admirer les palais décorés par les plus grands peintres et sculpteurs...

Catherine Loisel spécialiste du dessin italien, est conservatrice honoraire du patrimoine et commissaire de l'exposition

Les artistes vénitiens exportent leurs talents dans les cours d'Europe où ils reçoivent de prestigieuses commandes : Canaletto diffuse en Angleterre le goût des vedute.

Les Tiepolo peignent d'immenses fresques qui décorent demeures et églises dans les États germaniques et à Madrid. Pellegrini et Rosalba Carriera sont accueillis dans le Paris de la Régence.

1797, Napoléon Bonaparte met fin à la République. C'est alors que naît le mythe de Venise, éblouissante !

L’exposition est un hommage à La Serenissima par le choix des peintures, sculptures, dessins, objets... par la présence de comédiens, danseurs, musiciens se produisant in situ chaque mercredi soir de 19h à 22h !

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

"Benedetto Giacomo Marcello (Venise, République de Venise, 31 juillet 1686 - Brescia, République de Venise, 24 juillet 1739) était compositeur, écrivain, avocat, professeur italien... " María Eugenia Reyes Lacalle

♪Benedetto Marcello (1686-1739) : Concerto a 5 en mi min op 1 n°2, Vivace. Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini - De l'album "Oeuvres De Bach, Marcello & Vivaldi - Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (2017)" - Label Naïve 30301

♪Antonio Vivaldi (1678-1741) :Beatus Vir, RV 795.Ensemble King's Consort, direction Robert King - De l'album "Vivaldi : The Complete Sacred Music / King, King's Consort (2005)" - Label Hyperion 44171

♪Nicola Porpora (1686-1768) :Arianna E Teseo - Mira In Cielo. Philippe Jaroussky, Venice Baroque Orchestra, direction Andrea Marcon - De l'album "Philippe Jaroussky ‎– (Farinelli) Porpora Arias (2013)" - Label Erato 50999 9341332

♪Antonio Vivaldi (1678-1741) :Sonate en Sol Maj RV25. Annette Unger (violon), Michael Pfaender (violoncelle), Ludger Rémy (clavecin) - De l'album "Antonio Vivaldi : The Pisendel Sonatas (2012)" - Label Genuin GEN12248