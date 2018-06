Les effets de la musique sur l’homme... David Christoffel propose "La musique vous veut du bien" Éditions PUF

Affinité entre musique et médecine au VIe siècle av. J.-C Pythagore imaginait déjà une liaison entre les gammes musicales et les émotions humaines...

David Christoffel "La musique vous veut du bien"Découvrir ! Acheter ! Éditions PUF-Presses Universitaires de France

La 6e Symphonie de Sibelius permettrait de revigorer son auditeur, l'ouverture des Planètes de Gustav Holst lui donnerait du courage. La musique wagnérienne servirait de puissant remède pour évacuer les tensions. Il paraîtrait même qu'à la fin du 19e siècle, un patient souffrant d'un déficit de transpiration aurait été soigné grâce à la Chevauchée des Walkyries...

Ces anecdotes dressent un portrait réducteur des recherches médicales qui entendent exploiter les vertus thérapeutiques de la musique. Les bienfaits de la musique sont pourtant réels, et la sagesse populaire ne s’y trompe pas, que la musique ait de grands effets sur l’humeur et sur l’état général de chacun est une croyance répandue !

S’il semble raisonnable d’aller chercher réconfort dans la musique, il paraît plus hasardeux de confier son bien-être à certaines pseudosciences édictées sur le compte de musiques bienfaisantes.

Docteur en musicologie, spécialiste des rapports entre poésie et musique, David Christoffel produit des programmes pour les radios associatives et les chaînes publiques de France et de Suisse, et a publié des albums de créations radiophoniques et des livres de poésie

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Here is Rachmaninoff himself playing the first movement from his second piano concerto, written between 1900-1901...

One of Rachmaninoff's most well-known and beloved works that is a pillar in today's piano repertoire. The concerto was first performed in its entirety on october 27, 1901 in Moscow...

♫Sergueï Rachmaninov (1873-1943) : Concerto pour piano n° 2. Howard Shelley (piano), Royal Scottish National Orchestra, direction Bryden Thomson - De l'album "Rachmaninoff : Piano Concertos Nos 2 & 3" - Label Chandos CHAN 9193

Cavalleria Rusticanaenregistré le 25 décembre 1978 dans le Théâtre National de Bavière (Bayerische Staatsoper) à Munich...

♫Pietro Mascagni (1863-1945) : Cavalleria Rusticana, Prélude. Orchestre d’État de Bavière, direction Nello Santi. De l'album "Mascagni : Cavalleria Rusticana & Leoncavallo : Pagliacci (1978)" - Label Orfeo 2933884

♫Matti Kontio (1948-2017) : Waltz of a Foreign Land. Matti Kontio, kantele à 36 cordes. De l'album "The Art of the Finnish Kantele (1996) - Label Arc Music EUCD 1342

♫Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : Le Clavier Bien Tempéré, Livre I, Prélude n°17 La bémol majeur BWV 862. Evgeni Koroliov (piano) - De l'album "Johann Sebastian Bach - Evgeni Koroliov ‎– The Well-Tempered Clavier I BWV 846-849 (2000) - Label TACET 93