Dans le cadre des 150 ans de la mort d'Hector Berlioz... Bruno Messina présente : "Berlioz" Éditions Actes-Sud

à réécouter émission Le meilleur des concerts Radio France Ouverture des festivités de l’année Berlioz

Bruno Messina, se livre avec cette biographie, à un exercice singulier pour approcher la vie et l'œuvre du génie romantique qui a su révolutionner l'histoire de la musique française...

En suivant le compositeur, mais aussi l'écrivain, le journaliste, le chef d'orchestre, dans ses amours et ses voyages, de l'Isère à Paris, de Londres à Moscou, on découvre un personnage extraordinaire - visionnaire, autodidacte, fragile, drôle, intraitable - on appréhende les paysages sonores et les révolutions musicales de celui qui a écrit la Symphonie fantastique, Les Nuits d'été, La Damnation de Faust...

, © Radio France / Annick Haumier

Bruno Messina, Directeur du Festival Berlioz, a été professeur d'ethnomusicologie au Conservatoire national supérieur de musique et de danse CNSMD de Paris et professeur d'art, civilisation et histoire de la musique au CNSMD de Lyon.

Bruno Messina, porte les projets artistiques du musée Hector-Berlioz et de la maison Messiaen. Il est lauréat du prix Villa Médicis hors-les-murs.

Bruno Messina s’est vu confier par Françoise Nyssen, la mission de préparer le cent cinquantième anniversaire de la mort d’Hector Berlioz.

, © Musée Hector Berlioz

Installé dans la maison natale du compositeur, le musée est le siège de l'Association nationale Hector Berlioz, du Festival Berlioz, d'un lieu de rencontre autour du compositeur et de la musique. Découvrir ! Y aller ! Musée Hector-Berlioz, 69 rue de la République, 38260 La Côte Saint-André

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Composée en 1839 grâce aux 20 000 francs de Paganini à Berlioz, après un concert au Conservatoire le 16 décembre 1838 où il fit le geste de s’agenouiller en public devant le compositeur...

♪Hector Berlioz (1803-1869) : Roméo Et Juliette H 79 - 1. IntroductionCombats - Tumulte. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner - De l'album "Gardiner / Berlioz – Roméo & Juliette (1998)" - Label Philips 289 454 454-2

♪Hector Berlioz :Mélodies irlandaises Op. 2 n°3, Chant guerrier- pour ténor, baryton, piano. Rolando Villazon (ténor), Nicolas Rivenq (baryton) David Bismuth (piano) Chœur Les Éléments, direction Michel Plasson - De l'album "Berlioz - La Révolution Grecque : Grandes Oeuvres Chorales" - Label Emi Classics 57499

Composée en 1826 par Hector Berlioz en écho à la guerre d’indépendance que le peuple grec mena contre les Turcs de 1821 à 1829...

♪Hector Berlioz :Scène héroïque (sous-titrée la Révolution grecque) - I. Lève-toi, fils de Sparte. Nicolas Rivenq (baryton), Orchestre national du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson - De l'album "Berlioz - La Révolution Grecque : Grandes Oeuvres Chorales" - Label Emi Classics 57499

♪Hector Berlioz (1803-1869) : Les Troyens, Acte I Ha ! Ha ! Après Dix Ans Passés Dans Nos Murailles. Chœur de l'Opéra du Rhin, Chœur philharmonique de Strasbourg, Chœur de l'Opéra de Bade, Orchestre philharmonique de Strasbourg, direction John Nelson - Du coffret label Erato ‎0190295762209