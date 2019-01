Corinne Schneider : "La Musique des voyages" - Le livre de la Folle Journée de Nantes - Éditions Fayard-Mirare

C’est ainsi que Carl Maria von Weber ouvre La Vie d'un musicien. Et autres écrits...

Les voyages sont inscrits au cœur de la vie musicale. Après les pérégrinations du Moyen Âge et de la Renaissance, les musiciens sont plus autonomes et leurs déplacements deviennent plus personnels. Ils étudient auprès des grands maîtres, jouent devant les publics, se font connaître à travers le monde.

à réécouter émission Le Bach du dimanche Le Bach du dimanche

Corinne Schneider dans un tour du monde en quatre-vingts œuvres, présente tous les aspects s’appuyant sur des récits savoureux pour nous faire mesurer les conditions matérielles de ces odyssées souvent périlleuses.

Tel Ulysse dont le périple a inspiré nombre de compositeurs, on part pour revenir – mais on ne revient pas le même, on ne revient pas sans bagage, pour la délectation de nos oreilles.

Productrice à France-Musique, la musicologue Corinne Schneider est aussi l’auteure chez Fayard-Mirare deReflets schubertiens (2007)

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

♪Jacques Ibert (1890-1962) :Paris - Suite Symphonique– I. Le Métro. Orchestre symphonique de Montréal, direction Charles Dutoit - Du coffret "Dutoit : Recordings With The Montréal Symphony Orchestra (1980-2000)" - Label Decca ‎Music 478 9466

The music, composed by McPhee, took as its lead the research he completed in Bali between 1934 and 1936, and was recorded with Britten for the record company arm of the publisher Schirmer in 1941...

Studio recording New York City, 1941...

♪Colin McPhee (1900-1964) :Balinese Ceremonial Music, arranged for two pianos - I. Pemoengkah. Colin McPhee & Benjamin Britten (pianos) - De l'album "Britten: Suite from 'The Prince of the Pagodas'/ McPhee: Tabuh-Tabuhan" - Label Chandos CHSA 5017

Release 5th Oct 2000...

♪Olivier Messiaen (1908-1992) : Sept Haïkaï, esquisses japonaises pour piano solo et petit orchestre - Le Parc de Nara et les lanternes de pierre. The Cleveland Orchestra, direction Pierre Boulez - Label Deutsche Grammophon 453478-2

♪Darius Milhaud (1892-1974) : Saudades Do Brasil Op. 67 -VII : Corcovado. Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein - De l'album "La Création Du Monde / Le Boeuf Sur Le Toit / Saudades Do Brasil" - Label Emi Classics ‎0946 3 45808 2 3