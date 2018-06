Bernadette Lespinard : "Les passions du choeur. La musique chorale et ses pratiques en France 1800-1950" Éditions Fayard

, © Radio France / Annick Haumier

Bernadette Lespinard passe en revue les enjeux politiques portés par la musique chorale, le renouveau religieux qu’elle accompagne, la place de cette pratique dans l’Instruction publique, la part de ce répertoire dans la programmation des concerts, le rôle que joue l’art choral dans la culture, les loisirs, l’idéologie au 20e siècle...

Bernadette Lespinard : "Les passions du choeur. La musique chorale et ses pratiques en France 1800-1950" Collection Les Chemins de la musique.Découvrir le livre papier, le livre numérique Éditions Fayard

L'objet de ce livre est de donner aux amateurs, aux praticiens, choristes, chefs de chœur, une histoire de leur art du début du XIXe siècle jusqu’à une période récente, de l’insérer dans une histoire sociale et politique.

Parle-t-on de la musique chorale ? Avant d’en évoquer l’histoire, il faut tenter de dénouer l’imbroglio des vocables qui concerne aussi bien la musique elle-même que la pratique chorale et ses implications sociales.

La Révolution ayant mis un coup d’arrêt à l’exercice des maîtrises religieuses, pour répondre au besoin de chant en chœur à l’église ou en concert, de très nombreux canaux d’apprentissage se sont développés aux XIXe et XXe siècles.

L’ouvrage se termine par une galerie de portraits d’apôtres de la musique chorale, certains d’entre eux ont inscrit leur action dans le panorama musical actuel.

Bernadette Lespinard, docteure en musicologie, a enseigné l’analyse et l’histoire de la musique au Conservatoire national de Région de Grenoble. Les axes privilégiés de ses recherches ont été la Chapelle royale de Versailles sous Louis XV et la musique chorale en France aux XIXe et XXe siècles.

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

♫Jean-François Le Sueur (1760-1837) : Motet "Tu es Petrus" Chorus and Orchestra of the Capella, Saint Peterbourg, direction Vladislav Tchernouchenko - Label Koch Schwann SCHW 3-1208-2

♫Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Motet "Deus Abraham" Chœur de la Radio flamande, François Saint-Yves (orgue), direction Hervé Niquet - Label Glossa GES 922210-F

♫Florent Schmitt (1870-1958) : Psaume XLVI. Gaston Litaize (orgue), Chœur de l'ORTF, Orchestre national de l'ORTF, direction Jean Martinon - Label EMI 763682

♫César Geoffray (1901-1972) : Quatrain du vent. Ensemble vocal Ars Musicae, direction Claude Carrot - Label Fy-Solstice SOCD 113