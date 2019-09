Plume habile, voix chantante... Christian Merlin, présente : "Pierre Boulez" > Éditions Fayard

"Pierre Boulez aura réussi à se faire connaître au delà du cénacle des amateurs de musiques d'avant garde, au delà du cercle des mélomanes, son nom est devenu synonyme de modernité. celle qu'on recherche ou qu'on redoute." Philippe Venturini

Christian Merlin : "Pierre Boulez"> Éditions Fayard

Adulé ou détesté, Pierre Boulez a passé sa vie à diviser les esprits en deux camps irréconciliables, dès l’immédiat après-guerre où il se donna pour mission de mettre à l’heure de l’avant-garde une France jugée rétrograde et sclérosée.

Visionnaire et fer de lance de la modernité pour les uns, dictateur ayant imposé une esthétique unique en régnant par la terreur pour les autres, peu d’artistes auront polarisé, voire hystérisé la vie musicale française.

Une biographie avec des archives souvent inédites...

On pénètre les coulisses de ses combats : le Domaine musical, IRCAM, Ensemble Intercontemporain, Opéra Bastille, Cité de la musique, Philharmonie de Paris.

On le voit renouveler la technique et la fonction du chef d’orchestre tout en étendant son influence sur la politique culturelle.

On le suit sur tous les continents, dans les plus grandes salles, les festivals les plus prestigieux.

On tente de donner des clés d’accès à sa musique, qui ne se livre pas en une seule écoute.

Cet ouvrage s’est fixé pour but de mieux comprendre la personnalité complexe et secrète de celui qui s’est ingénié à brouiller les pistes !

Critique musical au Figaro depuis 2000, Christian Merlin est producteur sur France Musique, émission Au Cœur de l'orchestre, collabore aux revues L'Avant-Scène Opéra, Diapason. Auteur chez Fayard : "Au cœur de l'orchestre" (2012)

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♪Pierre Boulez (1925-2016) : Le Marteau sans maître : Avant l'artisanat furieux. Le Domaine Musical, direction Pierre Boulez - De l'album "Pierre Boulez : Le Domaine musical (1956) - Label Accord 476 9209

♪Richard Wagner (1813-1883) : _Siegfried (_Acte 1- Sc. 3) Den der bruder schuf. Manfred Jung (Siegfried), Heinz Zednik (Mime), Bayreuther Festspielorchester, direction Pierre Boulez - De l'album "Wagner / Siegfried / Bayreuth / Boulez (1981) - Label Philips 434423-2

♪Maurice Ravel (1875-1937) :Valses nobles et sentimentales n°2 - pour orchestre. Cleveland Orchestra, direction Pierre Boulez - De l'album "Maurice Ravel : Concertos pour piano et Valses nobles et sentimentales (1998) - Label Deutsche Grammophon 449213-2

♪Pierre Boulez (1925-2016) : ...Explosante-fixe... Ensemble Intercontemporain, technique IRCAM, direction Pierre Boulez - De l'album "Pierre Boulez : Explosante-fixe et autres oeuvres (1995) - Label Deutsche Grammophon 445833-2