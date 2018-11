V.E.R.D.I. le peuple et l’Italie par Chantal Cazaux : "Giuseppe Verdi, mode d'emploi" Éd. Avant-Scène Opéra

Comment un jeune provincial refusé au Conservatoire de Milan est-il devenu le symbole de la musique italienne de son temps ?

Quoi de commun entre l'intrigue égyptienne d'Aida et le drame bourgeois de La Traviata ? Entre l'épouvante de Macbeth et la comédie raffinée de Falstaff ?

Du choeur des esclaves de Nabucco à La donna è mobile de Rigoletto. Verdi ! entré dans notre culture, et si l'on oublie parfois le nom du compositeur, on reconnaît sa musique !

Guide de voyage pour suivre Verdi. De ses années de galère jusqu'à ses triomphes, pister ses personnages de champs de bataille en salons mondains, pour son théâtre vocal qui rend universelles les passions individuelles. Buon viaggio !

Chantal Cazaux, docteur en musicologie, agrégée d'éducation musicale, diplômée d'État de technique vocale, enseignante 10 ans à l'Université-Lille 3 Charles-de-Gaulle, aujourd'hui critique musicale et rédactrice en chef de L'Avant-Scène Opéra.

Oberto, conte di San Bonifacio, opéra en 2 actes de Giuseppe Verdi sur un livret d'Antonio Piazza et Temistocle Solera, créé à la Scala de Milan le 17 novembre 1839...

L'histoire d'Oberto est liée à la composition du premier opéra de Verdi. Enr. le 6 août 2012...

♪Giuseppe Verdi (1813-1901) : Oberto (1839) A me gli amici ! Acte I. Maria Guleghina (soprano), Samuel Ramey (basse), Violeta Urmana (mezzo-soprano) Sara Fulgoni (soprano), Academy of St. Martin in the Fields & London Voices, direction Sir Neville Marriner - De l'album "VERDI : Oberto - Ramey / Guleghina / Neill / Urmana" - Label Decca Classics 454472-2

6/14/64 - "Le Monde de la Musique" : Une heure avec Maria Callas...

Durant toute sa vie Verdia été un lecteur passionné de Shakespeare : "Il est un de mes poètes de prédilection, que j’ai eu entre les mains depuis ma prime jeunesse, que je lis et relis continuellement"

♪Giuseppe Verdi : Macbeth (1847-1865) Il pugnal la riportate _Act_e I. Maria Callas (Lady Macbeth) & Enzo Mascherini (Macbeth) Orchestre de la Scala de Milan, direction Victor de Sabata - De l'album "G.Verdi : Macbeth (Callas, Mascherini, De Sabata) complete opera live 1952" - Label Myto Historical 7649442

♪Giuseppe Verdi : Un bal masqué (1859) Alla vita che t'arride. Robert Merill (Renato), Nbc Symphony Orchestra, direction Arturo Toscanini - De l'album "Verdi : Un Ballo In Maschera / Toscanini, Nbc Symphony Orchestra (1954)" - Label Opus Kura 7064

Falstaff est le dernier opéra écrit par Verdi, crée à la Scala de Milan en février 1893...

♪Giuseppe Verdi (1813-1901) : Falstaff (1893) Signore, v'assista il cielo ! Acte II. Dietrich Fischer-Dieskau, Rolando Panerai, Murray Dickie, Erich Kunz. Wiener Philharmoniker, direction Leonard Bernstein - De l'album "Verdi : Falstaff" - Label Sony Classical 2014