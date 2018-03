Cécile Leblanc présente "Proust écrivain de la musique. L'allégresse du compositeur" Éditions Brepols

, © Radio France / Annick Haumier

Le savoir musical a joué un rôle majeur dans la rédaction de tous les textes de Marcel Proust, fiction ou critique, et en particulier de la Recherche. Comment l’a-t-il acquis ? Si les salons mondains ont joué un rôle de laboratoire Proust à partir de 1912, leur retire presque tout rôle musical de premier plan et en fait des lieux d’apprentissage.

Cécile Leblanc "Proust écrivain de la musique. L'allégresse du compositeur"Découvrir... Acheter ! Éditions Brepols

Marcel Proust adopte le point de vue du critique musical déplorant comme les compositeurs, les conditions d’écoute dans ces lieux où l’on finance la musique sans l’aimer vraiment. En conférant ensuite à son narrateur un ethos de critique, Proust renouvelle le roman de l’artiste et légitime l’écriture de la musique par un écrivain.

Nourrie des thèmes favoris de la presse spécialisée contemporaine, la Recherche peut être considérée comme le roman du critique musical.

, © Radio France / Annick Haumier

Agrégée de lettres classiques, Cécile Leblanc est maître de conférences à l’Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3 et habilitée à diriger des recherches. Elle est spécialiste des rapports entre musique et littérature à la fin du XIXe siècle. Elle est l'auteure de "Wagnérisme et création en France 1883-1886" (Champion, 2005) et a co-dirigé "Le wagnérisme dans tous ses états 1913-2013" (Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2016). Elle a participé à l’Encyclopédie Wagner (Actes Sud, 2010).

, © Radio France / Annick Haumier

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Gabriel Tchalik nous convie dans l’universdes salons mondains parisiens du début du XXe, avec son frère Dania Tchalik il invite dans l’intimité de la musique de chambre au temps de Proust...

♫Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Sonate pour violon et piano n°1, Allegro agitato. Gabriel Tchalik (violon). Dania Tchalik (piano) - De l'album "Le Violon de Proust " - Label Evidence EVCD036

"Ce recueil — écrivait Hahn— est presque entièrement écrit avec des larmes."

♫Reynaldo Hahn (1874-1947) : Le Rossignol éperdu, Soleil d'automne. Billy Eidi (piano) - De l'album "Reynaldo Hahn - Le Rossignol éperdu"- Label Timpani 2C2229

Enregistré en 1927-1928...

♫Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Quatuor à cordes n°15 opus 132, Alla marcia. Quatuor Capet. De l'album "Beethoven - Capet Quartet" - Label Biddulph Recordings LAB 099

en savoir plus événement Sortie CD : Nathalia et Maria Milstein - La Sonate de Vinteuil

♫Gabriel Pierné (1863-1937) : Sonate pour violon et piano op. 36, Andante non troppo. Allegretto un poco agitato. Maria Milstein (violon), Nathalia Milstein (piano) - De l'album "la Sonate de Vinteuil - Maria et Nathalia MILSTEIN" - Label Mirare MIR 384