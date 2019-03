Bruno Giner, présente : "Kurt Weill (1900–1950)" - chez Bleu Nuit Éditeur

Né à Dessau (Allemagne) dans une famille juive pratiquante et cultivée, Kurt Weill étudie avec Albert Bing, puis à la Musikhochschule Berlin, et avec Ferruccio Busoni (1866-1924) à l'Académie prussienne des Arts...

Son langage mélange les techniques de la musique moderne : atonalité, polyto-nalité, jazz... que l’on retrouve dès ses premiers opéras : Der Protagonist, Royal Palace, Le Tsar se laisse photographier...

La collaboration avec Bertolt Brecht (1898-1956) donne la pièce Mahagonny-Songspiel (1927). Ce travail à 4 mains débouche sur L’Opéra de quat’sous, révolutionnant le théâtre musical, tirant à boulets rouges sur le capitalisme et l’ordre établi.

1933, Kurt Weill s’exile à Paris, présente Les Sept péchés capitaux au Théâtre des Champs-Elysées, avant de fuir le régime nazi, partant aux États-Unis, il y reste prenant la nationalité américaine avec sa muse et épouse Lotte Lenya.

La musique de Kurt Weill est un pont entre les musiques allemandes et américaines : Happy end, Silverlake, Railroads, One Touch of Venus, Lady in the dark...

Avec ses activités de compositions et pédagogiques Bruno Giner a signé : De Weimar à Térézine (1933–1945) L'épuration musicale (Editions Van de Velde), Les musiques pendant la Guerre d’Espagne, Survivre et mourir en musique dans les camps nazis (Editions Berg International). Erik Satie et co-signé Entartete Musik.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Enregistré à Berlin en décembre 1930...

♪Kurt Weill (1900-1950) :L'Opéra de quat'sous - Barbara Song. Lotte Lenya, Lewis Ruth Band, direction Theo Mackeben - De l'album "Lotte Lenya / Marlene Dietrich ‎– Die Dreigroschenoper / Berlin 1930" - Label Teldec Classics ‎9031-72025-2

♪Kurt Weill :Symphonie n°1 - Début. Orchestre symphonique de Bournemouth, direction Marin Alsop - Label Naxos 8557481

♪Kurt Weill :Der Silbersee - Wir sind zwei mädchen, Acte I, duo des vendeuses. Catrin Wyn-Davies, Katarina Karnéus, London Sinfonietta, direction Markus Stenz - De l'album "Weill : Der Silbersee / Markus Stenz, London Sinfonietta" - Label Rca Victor Red Seal 63447

♪Kurt Weill (1900-1950) :Lost In The Stars, Acte 1, Thousands Of Miles. Todd Duncan, Orchestre, direction Maurice Levine - De l'album "Todd Duncan ‎– Lost In The Stars - Original Cast" - Label Decca 0881 10302-2