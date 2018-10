Brigitte François-Sappey présente : "Johannes Brahms - Chemins vers l'Absolu" Éditions Fayard

"D’aussi loin que je me souvienne j’ai aimé Brahms. Autant que Schumann, ce qui n’est pas peu dire. Rien ne me parlait plus intensément que les émotions de cet introverti. Bien avant que je puisse aborder ses œuvres au piano" Brigitte François-Sappey

"Il n’y a pas de faits, seulement des interprétations" L’assertion de Nietzsche, philosophe musicien, n’est pas pour rassurer l’historien. Tout récit d’une trajectoire, même au plus près des faits, suppose en effet de nouer une intrigue : Es war einmal… Il était une fois….

"Il n’est rien qu’il ne puisse entreprendre et dont il ne puisse se rendre maître" l’assertion du violoniste compositeur Joseph Joachim, le compagnon des Chemins vers l’Absolu de Johannes Brahms, sera ma feuille de route" Brigitte François-Sappey

Docteur ès lettres, professeure honoraire au Conservatoire national supérieur de musique de Paris CNSMP, Brigitte François-Sappey est auteure : Robert Schumann (2000),Felix Mendelssohn (2008),La Musique dans l’Allemagne romantique (2009),De Brahms à Mahler (2010), Strauss, le postromantisme allemand (2010),La Musique en France depuis 1870 (2013), La Musique au tournant des siècles, 89-14 (2015)Éditions Fayard.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫Johannes Brahms (1833-1897) : Scherzo en mi bémol mineur Op. 4. Geoffroy Couteau (piano) - Du coffret "Geoffroy Couteau / BRAHMS / Intégrale de l’œuvre pour piano seul" - Label La Dolce Volta LDV 170

The Raphael Ensemble was formed in 1982 with the aim of performing masterpieces of the quintet and sextet repertoire...