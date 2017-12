Avec Betsy Jolas "De l'aube à minuit" Éditions Hermann. Écrits et entretiens réunis par Alban Ramaut

Ce livre rassemble des articles devenus inaccessibles avec des inédits, et entretiens trop oubliés, des hommages et des notices de ses partitions. L'ensemble trace ainsi, "de l'aube à minuit" l'itinéraire d'une vie constamment habitée par la composition.

Ce parcours offre aussi une perspective originale sur l'actualité de la musique occidentale de la seconde moitié du XXe siècle à aujourd'hui.

Betsy Jolas s'y insère résolument auprès de ses contemporains, Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, avec l'appui précieux de ses aînés, Olivier Messiaen et Henri Dutilleux. Elle n'abdique cependant jamais sa différence : une double culture franco-américaine et sa situation, alors singulière, de "femme-compositeur"

Découvrir ! Le site de la compositrice Betsy Jolas...

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫Betsy Jolas (1926-) :Trio "Les Heures" (1991) 2e mvt. Ensemble Accroche Note : Marie-Pierre Vendôme (violon), Laurent Camatte (alto), Christophe Beau (violoncelle) - Album " Betsy Jolas - Accroche Note - Ventosum Vocante" - Label Accord 442 8449

♫Roland de Lassus (1532-1594) : Cantiones sacrae sex vocum "Ego cognovi quod erit bonum" Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (direction) - Album "Cantiones Sacrae. Sex Vocum" - Label Harmonia Mundi HMC 901984

♫Betsy Jolas : Quatuor II. Mady Mesplé (voix). Trio A Cordes Français : Gérard Jarry, Serge Collot et Michel Tournus. Album " Mady Mesplé, Trio A Cordes Français – Quatuor II" - Label Pathé Marconi EMI CDC 7 49904 2

When the finnish cellist Anssi Karttunen turned 50 in 2010, his wife, Muriel von Braun, and the composer Kaija Saariaho invited 30 composers. The oldest composer represented is Betsy Jolas (1926) and the youngest Ryan Wigglesworth (1979)...