Bertrand Dicale "Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles" éditions La rue musicale/Philharmonie de Paris

Certains de ces genres ont bénéficié de la puissance économique, politique et symbolique des États-Unis, d’autres se sont imposés. Certains genres par des stars planétaires et d’autres par une poussière d’artistes anonymes. Certains ont connu une mode fugace et d’autres règnent depuis des générations. Certains ont fait souche sur des continents lointains et d’autres limités à des nations du Sud.

Bertrand Dicale "Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles" collection anthropologie musicale. Découvrir ! Acheter ! éditions La rue musicale de la Philharmonie-de-Paris

Afoxé, blues, bomba, bossa-nova, bouladjel, bouyon, brega, calypso, candomblé, cantoria, dancehall, danzón, kru, kuduro, nueva trova, nyabinghi, pachanga, pagoda, quelbe, romance, son cubano, twoubadou, umbanda, vallenato, valse créole, xaxado, zamacueca, zouk…

Toutes ces musiques ont en commun de n'être ni africaines ni européennes, ni seulement noires ni seulement blanches, ni seulement dominatrices ni seulement opprimées. Leur commune origine historique les unifie plus que tout autre caractère : elles sont créoles.

Du même auteur "Dictionnaire amoureux de la Chanson française" qui évoque Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Barbara, Alain Souchon, Edith Piaf, Jacques Brel, Alain Bashung, Juliette Gréco, Vincent Delerm, mais aussi la censure, les yé-yé...

Bertrand Dicale "Dictionnaire amoureux de la chanson française" Découvrir ! Acheter ! coédition France Info et les éditions Plon

La chanson ? C’est nous. Les Copains d’abord, La Vie en rose et L’Aigle noir, La Javanaise, Mes emmerdes et Osez Joséphine… Nos joies, nos larmes, nos plaisirs, sont écrits en chansons qui constituent un patrimoine mêlant les airs transmis en famille aux tubes radio, la chanson de poète, les variétés.

Explorer la chanson française, c’est explorer notre pays, son âme, sa mémoire et ses passions. Explorer la chanson française consiste à rencontrer d’immenses artistes et ouvrir des coffres à merveilles.

Bertrand Dicale est auteur d'ouvrages consacrés à l'histoire des musiques populaires ou à des vies d'artistes (Dictionnaire amoureux de la chanson française, Plon, 2016 ; , auteur de nombreuses biographies (Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, Louis de Funès, Georges Brassens…) et d’ouvrages spécialisés sur la chanson française. Journaliste spécialiste musique à France Info, il présente "Ces chansons qui ont fait l’actu" les samedis et dimanches à 6h55, 10h25, 15h25.

Afrique du Sud : Les Ménestrels du Cap. Chants des troupes de carnaval et des choeurs malais du Cap ou hollandse liedjes. Chansons comiques, historiques, de mariages. Livret très complet en français et anglais...

♫No Banana Today par les Tulips. Album Afrique du Sud /The Tulips/ Les ménestrels du Cap. Télécharger ! label BUDA RECORDS 1986102

♫Oh Carolina par les Folkes Brothers. Album Various ‎– Beginner's Guide To The Caribbean /Salsa and compas from reggae to the carnival. Télécharger ! label NASCENTE nsbox080

♫Une figure de quadrille traditionnel de Danican et Kancel. Album Guadeloupe/Groupes Danican et Kancel/Quadrille traditionnel. Télécharger ! label POLI-DISC 39755-2

♫Pa ni pwoblem" par Kassav. Album Kassav' /Difé. Télécharger ! label COLUMBIA 4806972