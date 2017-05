Une armée de chanteurs et d'instrumentistes est réunie sous l'autorité de personnalités charismatiques, dont François Colin de Blamont, surintendant de la Musique de la Chambre, est l'une des plus importantes...

Benoît Dratwicki “La Musique à la cour de Louis XV : François Colin de Blamont (1690-1760) une carrière au service du roi” Commander ! coédition Presses Universitaires de Rennes-PUR / CRCV

Né et mort à Versailles, formé puis recruté à la Cour où sa carrière fut exemplaire, il s'employa à maintenir la tradition musicale française héritée du règne de Louis XIV.

Cette étude explore le champ encore méconnu de la vie musicale à la Cour au XVIIIe siècle, d’un point de vue musicologique mais aussi historique, social et politique. La vie, la carrière et l’œuvre de Colin de Blamont forment la trame de cette enquête, véritable chronique musicale du règne de Louis XV.

Après des diplômes de violoncelle, basson, musique de chambre et formation musicale, Benoît Dratwicki se tourne vers l’histoire de la musique, l’analyse, l’esthétique et l’orchestration. Il est directeur artistique du Centre de musique baroque de Versailles où il travaille depuis 2001.

De 2006 à 2009, il participe à la création du Palazzetto Bru Zane à Venise dont il est aujourd’hui conseiller artistique. Docteur en musicologie, il est spécialiste de la Musique du roi à Versailles, de l’opéra français et de ses interprètes au XVIIIe siècle, et de la mutation des styles et des genres lyriques à cette période.

►SOUS LA COUVERTURE - GENERIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” Télécharger ! coffret label ERATO 75436

►SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME

♫François Colin de Blamont (1690-1760) :Les Fêtes grecques et romaines, Ouverture (1723) Ensemble Les Ombres. Album "Couperin, Colin De Blamont - Concert Chez La Reine" Télécharger ! label Ambronay AMY 301

Dans cet enregistrement en première mondiale, réalisé en studio, du 8 au 12 novembre 2015, Louis-Noël Bestion de Camboulas et l’Ensemble Les Surprises donnent, suivant une coutume courante à l’époque, une version de salon destinée à des lieux de taille modeste...

♫Michel Richard Delalande (1657-1726) et André Cardinal Destouches (1672-1749) :opéra-ballet Les Éléments "La Mer était tranquille" par Eugénie Lefebvre (soprano), Ensemble Les Surprises. Album "Destouches-Delalande, Les Eléments " - Télécharger ! label Ambronay AMY 046

5 de Diapason, mars 2017 - 5 Sterne Fono Forum Klassik, février 2017...

♫Jean Cassanéa de Mondonville (1711-1772) :Sonate en trio op. 2 n° 3, Gigue. Allegro Johannes Pramsohler (violon) Ensemble Diderot. Album "Mondonville : Trio Sonatas, Op. 2" - Télécharger ! label Audax Records ADX13707

♫François Colin de Blamont : Circé "Sa voix redoutable trouble les enfers" Ensemble Barcarole, Agnès Mellon (soprano) Album " Clérambault-Courbois-Colin de Blamont : Médée, Ariane, Circé, Héro... Les Déesses Outragées" Télécharger ! label Alpha Productions ‎068