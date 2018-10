Avec Timothée Picard : “Olivier Py, Planches de salut” - Éditions Actes Sud

Essai à la fois biographique et analytique, propose de voir comment le théâtre, au sens le plus extensif du terme – une façon d’être au monde répondant à une manière d’être du monde lui-même – a pu tirer le poète d’une angoisse mortifère procurée par le spectre de l’insigni­fiance en lui donnant un destin...

Timothée Picard : "Olivier Py, Planches de salut "Où trouver ce livre papier ? en version numérique ? Éditions Actes Sud-Théâtre

Et comment il peut à son tour l’offrir comme viatique aux hommes et femmes d’aujourd’hui, confrontés à une spectaculaire absence de sens qui semble avoir pris des traits d’apocalypse.

en savoir plus émission Un air d'histoire Le fantôme de l’Opéra, par Timothée Picard

Timothée Picard, professeur de littérature comparée à l’Université de Rennes et membre de l’Institut universitaire de France, spécialiste de l’étude des conceptions et représentations de la musique à travers la littérature, les arts, et l’histoire des idées.

Pour Actes Sud, il est l’auteur de Christoph Willibald Gluck (2007), éditeur d’un Dictionnaire encyclopédique Wagner (2010), Prix de la critique (2010) et Prix des Muses (Prix spécial du jury, 2011), Verdi – Wagner, Imaginaires de l’opéra et identités nationales (2013), Prix des Muses (Prix de l’essai, 2014)

, © Radio France / Annick Haumier

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Accueillie avec enthousiasme, la production genevoise de Tristan und Isolde imaginée par Olivier Py. Enfant terrible de la mise en scène française s’est attaqué à ce qu’il considère comme la plus belle partition du monde occidental, avec le regard neuf et radical que nous lui connaissons...

♫Richard Wagner (1813-1883) : Tristan et Isolde, Acte I Tristan ! / Isolde ! Treuloser Holder ! Clifton Forbis (Tristan), Jeanne-Michèle Charbonnet (Isolde), Orchestre de la Suisse romande, direction Armin Jordan, mise en scène Olivier Py (2005) - Label DVD Bel Air Classiques BAC014

Précédée d’une réputation sulfureuse – un avertissement avait été donné à Genève qui déconseillait le spectacle aux moins de 16 ans – la coproduction de Genève et du Liceu de cette Lulu mise en scène par Olivier Py...

♫Alban Berg (1885-1935) : Lulu, Acte I Machen Sie auf ! Patricia Petibon (Lulu), Robert Wörle (le Professeur de médecine), Will Hartmann (le Peintre), Orchestre symphonique du Grand Théâtre de Liceo de Barcelone, direction Michael Boder, mise en scène Olivier Py ( 2010)- Label Deutsche Grammophon 440 073 4637

Miss Knife, personnage de cabaret créé par Olivier Py, un travesti qui a pour références Marlène, Barbara ou Juliette. 15 nouvelles chansons, douloureuses, insolentes...

♫Olivier Py (1965-) : Ne parlez d'amour. Olivier Py, chant - De l'album livre-CD " Miss Knife chante Olivier Py (2012) - Label Actes Sud Théâtre AT 34135

♫Francis Poulenc (1899-1963) :Dialogues des carmélites, Acte I. Sophie Koch (Mère Marie de l'Incarnation), Rosalind Plowright (Madame de Croissy), Orchestre Philharmonia, direction Jérémie Rhorer (direction), mise en scène Olivier Py (2013)- Label Erato 08256462206 9 4