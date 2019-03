Avec Timothée Picard : "Anatomie de la Folle lyrique" de Wayne Koestenbaum - Éditions La Rue musicale

1990, Wayne Koestenbaum dévoile et analyse sa passion pour l’opéra et décortique sa fascination pour le chant de la diva, en tant que gay, appelé depuis opéra queen.

1993, parution du livre de l'américain Wayne Koestenbaum, analysant le phénomène queer à l’opéra, nommé en France : la Folle lyrique.

2019, parution du livre traduit en 7 parties : Les Folles lyriques / le Fan enfermé ou l’opéra chez soi / code de conduites des divas / le culte de Callas / le gosier de la reine, ou l’art du chant / l’indicible mariage de la musique et du mot / petit guide des moments queer de l’opéra.

"Anatomie de la Folle lyrique" préface de Olivier Py, postface Timothée Picard -Découvrir ! Acheter ! Éditions La Rue musicale-Philharmonie de Paris

"Suis-je extérieur à l’opéra, un indésirable intrus ? Ma singularité queer déforme-t-elle les significations de ce monde ?" Wayne Koestenbaum homosexuel fou d’opéra, collectionneur de disques, coffrets, compile ses airs préférés, catalogue ses extases.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Enregistrement live rare de Maria Callas dans Tosca de Puccini, Théâtre national de l'Opéra de Paris, le 3 mars 1965...

♪Giacomo Puccini(1858-1924) : Tosca - Mario ! Mario ! Mario !... Son Qui !, Acte I - Maria Callas (Tosca), Giuseppe di Stefano (Cavaradossi), Orchestre Théâtre de la Scala de Milan, direction Victor de Sabata - De l'album "Puccini -Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Tito Gobbi ‎– Tosca" - Label Warner Classics ‎9 66815 2

Enregistré à Notre-Dame du Liban, juin-juillet 1978...

♪Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Don Giovanno - Ah ! Chi mi dice mai. Acte I - Kiri Te Kanawa (Donna Elvira), Ruggero Raimondi (Don Giovanni), José van Dam (Leporello), Orchestre national de l'Opéra de Paris, direction Lorin Maazel - De l'album "Mozart - Lorin Maazel – Don Giovanni" - Label CBS Masterworks 79321

Enregistré en live le 25 juin 1959...

♪Georges Bizet (1838-1875) : Les Pêcheurs de perles - Au fond du temple saint - Alain Vanzo (Nadir), Gabriel Bacquier (Zurga), Orchestre Radio Lyrique de la RTF, direction Manuel Rosenthal - Label Le Chant du Monde LDC 278913

C'est en 1684-85, un an ou deux après la création de son modèle évident, Vénus et Adonis de John Blow, que Purcell composa pour le roi Charles II ce Didon et Enée...

♪Henry Purcell (1659-1695) : Didon et Énée - When I am laid in earth - Lynne Dawson (Didon), The Orchestra of the Age of Enlightenment, direction René Jacobs - De l'album "Henry Purcell : Dido & Aeneas" - Label Harmonia Mundi HMC 901683