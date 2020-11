Historien, journaliste, Thomas Snégaroff présente : "Putzi - Le Pianiste d'Hitler " > Éditions Gallimard

"Mon jeune ami, appelez-moi Putzi [...] Tout le monde m’appelle ainsi depuis l’enfance. Hanfstaengl ça doit être trop compliqué. J’ai traîné toute ma vie ce surnom qu’une domestique m’a donné quand je devais avoir deux ans… Putzi, ça veut dire “petit bonhomme” en dialecte bavarois." Thomas Snégaroff

"J’ai longtemps trouvé ça grotesque. Je mesure deux mètres ! Quand on me voit, on ne se dit quand même pas “Tiens, voilà le petit bonhomme”, si ? Enfin… J’ai fini par m’y faire. Appelez-moi Putzi !"Thomas Snégaroff

Présenté par Thomas Snégaroff : "Putzi – Le Pianiste d'Hitler"> Éditions Gallimard

Marchand d'art dans le New York bohème des années 1910, musicien à ses heures, Ernst Hanfstaengl-Putzi devint dix ans plus tard le confident et le pianiste d'Hitler.

Excentrique, jalousé par les nazis, fasciné par leur chef à qui Putzi offrit de l'argent, une famille, des airs de Wagner à toute heure du jour et de la nuit, rêvant d'honneurs et d'une alliance entre l'Allemagne et les États-Unis, ses deux patries.

1933, responsable de la presse étrangère du Reich, Putzi crut en son destin. L'exil le conduit jusqu'à Franklin Roosevelt, qui pendant la Seconde Guerre mondiale fit de lui son informateur sur le Führer.

"Et Putzi serra la main de Judith et lui tapota la joue, comme l’aurait fait un grand-père. Il était alors dans sa 87e année. Mais ce n’était pas le genre d’homme qui se rétracte en attendant la mort. "Alors, il paraît que vous voulez faire un film sur moi ?" lança-t-il..."Thomas Snégaroff

♫Sous la couverture - Générique

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

♫Sous la couverture - Programme

Wilhelm Furtwängler conducts Die Meistersinger in 1942...

Recording RIAS Berlin, Titania-Palast, 19 December 1949...

♪Richard Wagner (1813-1883) :Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, Prélude du Iᵉʳ Acte. Berliner Philharmoniker, direction Wilhelm Furtwängler – Du coffret "Wilhelm Furtwängler – Live Recordings 1944–1953 (2002)" – Label Deutsche Grammophon 474 030-2

Composed in 1914 by Georg Fürst, for: Königlich-Bayerische Infanterie-Leibregiment...

Hitler a fait choix de la "Badonviller-Marsch" comme hymne officiel, et qui doit être exécuté lors de chaque déplacement du Führer...

♪Georg Fürst (1870–1936) :Badenweiler-Marsch – De l"album "Das Grosse Berliner Blasorchester ‎– Les Plus Célèbres Marches Allemandes Tschingderassabum(1966)" ‎– LP label Mode Disques ‎MDINT 9 182

Written 1888-1889 Germany, recording 1939...

♪Hans Pfitzner (1869-1949) :Die Einsame Op. 9 No. 2(Joseph Von Eichendorff) Gerhard Hüsch (baryton), Hans Pfitzner (piano) ‎– De l'album "Lebendige Vergangenheit - Gerhard Hüsch Vol 4 (2001)" ‎–Label Preiser Records89519

♪Richard Wagner (1813-1883) :Der Ring des Nibelungen - L’Entrée au Walhalla (transcription Louis Brassin 1840-1884) Severin von Eckardstein, Steinway 1901 ‎– De l'album "Richard Wagner - Arrangements pour piano de Brassin, Busoni, Stradal, Corbett, Kocsis, Moskowski - Severin von Eckardstein, piano (2013)" – Label ‎MDG 9041805-6