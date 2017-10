Avec Stéphane Barsacq, éditeur... "Vladimir Jankélévitch: L'Enchantement musical-Écrits 1929-1983" Éditions Albin Michel

L’œuvre de Vladimir Jankélévitch mêle intimement philosophie et musique, régime de correspondance auquel le philosophe-musicien a toujours aimé se tenir...

Avec Stéphane Barsacq, éditeur "Vladimir Jankélévitch : L'Enchantement musical" recueil de textes sur la musique - Éditions Albin Michel en version papier - en version numérique...

"La musique, rappelle-t-il, est un art temporel non point secondairement, comme la poésie, le roman ou le théâtre, mais essentiellement" Son domaine est la "temporalité enchantée" le mystère de l’instant, le charme de la nostalgie, du nocturne et des parfums de la nuit, du lointain, du silence surtout, puisque la musique, née du silence, y retourne.

Ce livre réunit des textes peu connus, inédits, depuis longtemps inaccessibles : comptes rendus de concerts et de festivals, évocations poétiques des musiciens chers à son coeur. Les musiciens français : Debussy, Ravel, Fauré. Les musiciens de l’Europe centrale : Chopin et Liszt. Les génies de la musique russe : Moussorgski et Rimski Korsakov.

Pour Vladimir Jankélévitch "on ne pense pas la musique" mais on peut penser en musique, ou musicalement. Le lecteur retrouve dans ces textes le bonheur de la mystérieuse connivence d’une pensée sur la musique qui donne à entendre musicalement.

Né en 1972, Stéphane Barsacq a publié des essais sur la musique "Johannes Brahms, Actes Sud, 2008", la philosophie : "Cioran, Ejaculations mystiques, Seuil, 2011" la poésie : "Rimbaud, Celui-là qui créera Dieu, Seuil, 2014.

"Le piano dans l'éducation des jeunes filles" premier roman de Stéphane Barsacq, sélectionné pour le prix de Deauville, le prix Folire 2016, le prix Sagan 2016, le prix Nice Baie des Anges 2016. Il fait également partie de la sélection du Prix Nimier et pour la Bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre-de-Monaco. http://www.albin\-michel.fr/auteurs/stephane\-barsacq\-12042

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫Gabriel Fauré (1845-1924) : Dolly op.56 pour piano à quatre mains : Le Jardin de Dolly. Eric Le Sage / Alexandre Tharaud (piano) - Label Alpha Productions ‎ ALPHA 603

♫Franz Liszt (1811-1886) : Rhapsodie hongroise n° 17 en ré mineur. Roberto Szidon (piano) Album "Liszt - The 19 Hungarian Rhapsodies" - Label Deutsche Grammophon DG 477 9525

♫Alexander Mosolov (1900-1973) : Zavod Les Fonderies d'acier op.19 (1926) Orchestre Symphonique d'Etat de Russie (ex-URSS) Evgeny Svetlanov (direction) - Album "The Music Of Alexander Mosolov (1900-1973)" - Label Olympia OCD 176

♫Maurice Ravel (1875-1937) :Sonatine - III. Animé. Walter Gieseking (piano) - De l'album "The Complete Piano Music - Walter Gieseking, vol.5" - Label Warner Classics 0190295775063