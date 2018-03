Olivier Lexa, avec “Monteverdi et Wagner. Penser l’opéra” dessine une philosophie de l’opéra. Éditions Archives Karéline

, © Radio France / Annick Haumier

Monteverdi et Wagner : hiatus, mariage impossible, défiance à l'entendement. Le mélomane proteste...

Mais le parallèle n'est pas inédit. Mettre en relation Monteverdi et Wagner qu'à priori tout oppose, permet de lever le voile sur I'essentiel...

Par Olivier Lexa “Monteverdi et Wagner. Penser l’opéra”Commander ! version papier et/ou numériqueÉditionsArchives Karéline

À deux siècles d’intervalle, les changements de paradigme opérés par les deux artistes ont un terreau commun. Au-delà des analogies formelles, les attaques portées aux deux compositeurs et leurs répliques sous forme d’écrits théoriques mettent en évidence un monde d’idées. Nietzsche commença sa carrière philosophique en le soulignant.

À travers Ficin et Politien pour Monteverdi – Hölderlin, Schelling et Novalis pour Wagner – les racines néoplatoniciennes communes aux deux créateurs constituent une correspondance révélatrice.

Directeur du Venetian Center for Baroque Music, metteur en scène et dramaturge, Olivier Lexa,historien et musicien de formation, a travaillé pour le Teatro alla Scala (Milan), La Monnaie (Bruxelles), Carnegie Hall (New-York), La Fenice et la Biennale de Venise. Il a publié plusieurs essais et romans.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

L'Orfeo de Monteverdiconsidéré comme le premier opéra baroque a 400 ans ! Cette version fait partie des meilleures...

♫Claudio Monteverdi (1567-1643) : L'Orfeo (1607) "Possente spirto" Victor Torres, Ensemble Elyma, Gabriel Garrido (direction) - De l'album "MONTEVERDI - L'ORFEO : Favola in Musica (2007)" - Label Accent ACC 24 328

♫Richard Wagner (1813-1883) : Tristan et Isolde : Prélude de l'acte III Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Leonard Bernstein (direction)- Du coffret 'WAGNER : Tristan und Isolde (1857–59)" - Label Philips 475 7020

♫Richard Wagner (1813-1883) : La Walkyrie : Acte I. James King (Siegmund), Leonie Rysanek (Sieglinde). Orchestre du Festival de Bayreuth, Karl Böhm (direction) - Du coffret "Wagner ‎– Der Ring Des Nibelungen" - Label Philips 446 057-2

"René Jacobs signe une version de référence. Stylistiquement tout est parfaitement dosé. Vocalement on reste bouche bée face à l'homogénéité de la distribution"Marc Aigneaux

♫Claudio Monteverdi (1567-1643) : Le Couronnement de Poppée SV 308"Pur ti miro" duo final. Danielle Borst (Poppée). Guillemette Laurens (Néron). Concerto Vocale, René Jacobs (direction) - Du coffret "Monteverdi - L'incoronazione di Poppea" - Label Harmonia Mundi HMC 901333.32