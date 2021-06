Avec Solveig Serre et Luc Robène : " Punk is not dead : lexique franco-punk" > Nova Éditions

"On enfile son Perfecto, on chausse ses Doc Martens, on se met un collier de chien, on fait hurler les décibels ! Je vous propose, en compagnie de Solveig Serre & Luc Robène, de nous aventurer sur la scène punk française et d'en découvrir l'histoire, les codes, les acteurs... " Philippe Venturini

France Musique, studio 361... Les auteurs Solveig Serre, Luc Robène & le producteur Philippe Venturini, © Radio France / Annick Haumier / RF