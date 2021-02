Pascal Huynh, présente : "Kurt Weill - De Berlin à Broadway" > Éditions Philharmonie de Paris

"Adepte d'une musique savante destinée au plus grand nombre, Kurt Weill (1900-1950) a réussi à échapper aux classifications et à désarmer les spécialistes des cases, en passant du quatuor à cordes au cabaret. Quelles fonctions Weill assignait-il à la musique et à la scène ?" Philippe Venturini

"Kurt Weill (1900-1950)fait partie de ces compositeurs célèbres et mal connus. Célèbre parce que tout le monde connaît son "Opéra de quat'sous" mal connu parce que "Le Lac d'argent", le "Berliner Requiem" ou "Lost in the stars" sont rarement entendus, en tout cas, en France"Philippe Venturini

Sous la République de Weimar, Kurt Weill adhère avec Bertolt Brecht aux avant-gardes musicales et théâtrales de l'entre-deux-guerres, cherchant à conjuguer art savant et culture populaire.

Fuyant le nazisme, Kurt Weill (1900-1950) accomplit la seconde moitié de sa carrière aux États-Unis, et destine à la scène de Broadway, l'essentiel de sa production.

Pascal Huynh, musicologue, rédacteur musical à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, spécialiste de la musique allemande de l'entre-deux-guerres, il a publié "Kurt Weill ou la conquête des masses" (Actes Sud, 2000) a dirigé le livre-catalogue "Le IIIe Reich et la musique" (Fayard-Cité de la musique, 2004) "La Musique sous la République de Weimar" (Fayard, 1998).

♫Sous la couverture - Générique

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫Sous la couverture - Programme

Enregistré en 1928...

♪Kurt Weill (1900-1950) :L'Opéra de quat'sous-Die Dreigroschenoper (Acte I) Kanonensong. Harald Paulsen, voix. Orchestre de la création – De l'album "Bert Brecht* / Kurt Weill – 3 Groschenoper (1974)" – LP label POP75 PO 7107

♪Alban Berg (1885-1935) :Wozzeck (Acte I, Sc 5) "Geh einmal vor Dich hin" Gisela Schröter (Marie) Reiner Goldberg (le Tambour-major) Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, direction Herbert Kegel – LP label ETERNA 8 26 656-657

Enregistré en février 1941, Liederkranz Hall, New York City, USA...

♪Kurt Weill :Lady in The Dark "The Princess Of Pure Delight" Danny Kaye, Orchestre direction Maurice Abravanel – De l'album "Kurt Weill - Lehman Engel / Danny Kaye – Lady In The Dark (1987)" – Label Sony Classical MHK 62869

♪Kurt Weill (1900-1950) :Lost In The Stars "Murder In Parkwold" Chœur & Orchestre direction Maurice Levine – De l'album "Todd Duncan, Maxwell Anderson, Kurt Weill, Maurice Levine – Lost In The Stars (1949)" – LP label Decca Broadway DL 8028