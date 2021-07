Avec N.T.Binh : "Le Musical hollywoodien. Histoire, Esthétique, Création"> Éditions Les Impressions Nouvelles

"Avec Fred Astaire, Gene Kelly, Stanley Donen... nous allons traverser l'Atlantique et d'un pas léger suivre les traces du musical hollywoodien, de ses débuts à nos jours, guidés par N.T.Binh qui avec José Moure, a coordonné un ouvrage collectif réunissant une vingtaine d'auteurs" Philippe Venturini

Cyd Charisse & Fred Astaire, marchent dans un parc nocturne. Ils traversent une piste de danse où évoluent des couples, se retrouvent seuls dans un espace éclairé par la lune, tandis que la musique a changé de mélodie.

Ce moment iconique de Tous en scène (The Band Wagon, 1953), mis en scène par Vincente Minnelli, produit par Arthur Freed, chorégraphié par Michael Kidd, musique d'Arthur Schwartz, est exemplaire d'un genre : le musical classique hollywoodien !

Sous la direction de N.T.Binh & José Moure : "Le Musical hollywoodien. Histoire, Esthétique, Création"> Éditions Les Impressions Nouvelles

Comment ce genre cinématographique est-il né et a-t-il évolué ? Quelle relation garde-t-il avec ses origines théâtrales ? À quel point a-t-il réussi à conjuguer la singularité d'une vision créatrice et la collaboration du savoir-faire ? Sous quelle forme se perpétue-t-il ?

Du Chanteur de jazz (1927) à La La Land (2016), en passant par le génie de Busby Berkeley, Gene Kelly, Bob Fosse... cet ouvrage réunit les meilleurs spécialistes du musical et tente de répondre à ces questions.

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

♪ Fred Astaire, voix :Shall we dance "I've got) beginners luck" (George & Ira Gershwin) ‎– Label Chanson Cinéma CIN 007:

♪ Ginger Rogers, voix :Chercheuses d’or de 1933 (Gold Diggers of 1933) "We're in the Money" (Al Dubin, paroles / Harry Warren, musique) ‎– Label Disconforme SFCD33516

♪ Gene Kelly, voix. Orchestre direction Johnny Green : Brigadoon "The Heather on the Hill" (Alan Jay Lerner, paroles / Frederick Loewe, musique) ‎– Label CCBS 4502332

♪ Frank Sinatra et Betty Garrett :Un jour à New York (On the Town) "Come up to my Place" (Betty Comden, Adolph Green, paroles / Leonard Bernstein, musique) ‎– Label Reprise Records 8122-78285-2/3