Avec Michel Onfray : "La danse des simulacres - Une philosophie du goût" > Éditions Robert Laffont

Michel Onfray a publié une dizaine de recueils de poésie et une vingtaine de livres consacrés à l'art en général, ou à célébrer l'œuvre d'un certain nombre d'artistes contemporains...

Michel Onfray : "La danse des simulacres - Une philosophie du goût" > Éditions Robert Laffont, collection Bouquins.

Dix huit textes où le philosophe analyse l'esthétique sous toutes ses formes, artistiques et philosophiques.

- Entre autres - Les peintres : Jacques Pasquier et Vladimir Velickovic, Ernest Pignon-Ernest et Valerio Adami, Robert Combas, Gérard Garouste et Gilles Aillaud.

Les photographes : Willy Ronis et Bettina Rheims, le sculpteur Pollès, les compositeurs Pascal Dusapin et Éric Tanguy.

Les artistes des sens oubliés, le goût et l'odorat, que sont les cuisiniers, les viticulteurs et les oenologues - Charles Fourier parlait à leur propos de gastrosophie.

Michel Onfray, né en 1959, est le philosophe français le plus lu et le plus traduit dans le monde. Il est le défenseur d'une philosophie athée, hédoniste, matérialiste et libertaire.

Actualités, conférences de l'Université populaire de Caen, chroniques... Michel Onfray, le site de l'essayiste et philosophe...

Henri de Montvallier, né en 1980, est agrégé de philosophie, docteur en philosophie, spécialiste de l'œuvre de Michel Onfray. Il a dirigé le Cahier de L'Herne qui lui a été consacré (2019) prépare un dossier pour un numéro de La Revue internationale de philosophie, parution 2020.

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Œuvre pour orchestre : bois, cuivres, cordes et 6 groupes de percussions. Commande de Radio France, crée le 21 décembre 1977...

♪Iannis Xenakis (1922-2001) :Jonchaies (1977) Orchestre philharmonique du Luxembourg, direction Arturo Tamayo - Du coffret "Iannis Xenakis : intégrale des œuvres pour orchestre (2010)" - Label Timpani 1C 1062

Recorded 2004, IRCAM (Paris)...

♪Johann Sebastian Bach (1685-1750) :Concerto Italien BWV 971, Andante. Alexandre Tharaud (piano) - De l'album "Alexandre Tharaud Joue Bach – Concertos Italiens (2005) - Label Harmonia Mundi HMC 901871

Pascal Dusapin nous emmène sur un territoire fait de poésie, de philosophie... le 15-XI-2011, Création mondiale de Pascal Dusapin,O Mensch ! sur des poèmes de Friedrich Nietzsche, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris...

♪Pascal Dusapin (1955-) :O Mensch ! Gib Acht ! Georg Nigl (baryton), Vanessa Wagner (piano) - De l'album"Pascal Dusapin : O Mensch ! (2013)" - Label Col Legno WWE 20405

♪Claude Debussy (1862-1918) :Prélude à l'après-midi d'un faune L 86 - pour orchestre. Berliner Philharmoniker, direction Sir Simon Rattle - De l'album "Claude Debussy : La mer et autres oeuvres symphoniques (2005) - Label EMI Classics 5580452