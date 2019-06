Avec "Un air d’Italie. L’Opéra de Paris de Louis XIV à la Révolution" - Coédition BnF / RMN

Organisée par la Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris, l’exposition retrace l’histoire de la première scène lyrique française sous un angle inédit : celui de l’intrication continue des modèles français et italien.

Cent trente pièces (manuscrits, dessins de costumes, maquettes de décor, estampes, partitions) font revivre ces années flamboyantes de l’Opéra où se croisent les figures de Louis XIV, Lully, Rameau, Gluck, Rousseau, Beaumarchais, alors que Paris s’affirme comme la capitale musicale de l’Europe. Parcours de l’exposition...

Une dizaine de bornes musicales et trois interludes ponctuent la visite : 1- Une leçon de chant de Stéphanie d’Oustrac

2- Des extraits vidéos de spectacles du répertoire de l’Académie royale de musique évoquant deux siècles de vie musicale.

3- Une projection audiovisuelle d’un travail de recherche expérimental montrant l’évolution des pas de danse du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

"Notre langue est capable d’exprimer les plus belles passions et les plus tendres sentiments, et, si l’on mêle un peu le style musical italien à notre manière de chanter, il sera possible de réaliser quelque chose entre les deux, et plus agréable que chacun d’eux." l’idéal porté par Cambert et Perrin dès 1659