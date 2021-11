Avec Marina Chiche "Musiciennes de légende. De l'ombre à la lumière" First Éditions > Éditions Radio France

30 portraits de musiciennes des 19e et 20e siècles, parmi lesquelles Ginette Neveu, Clara Schumann, Marian Anderson ... En jouant du violon, du piano, ou du tuba, ces femmes ont marqué leur époque. Avec en toile de fond une réflexion sur la condition féminine et la condition humaine en général.

Noter ! Marina Chiche à Musicora - samedi 20 novembre à 16h - pour une séance de dédicace et elle interprétera quelques morceaux - sur le stand de France Musique à la Seine Musicale, Île Seguin, 92 Boulogne-Billancourt.

Dans cet ouvrage, Marina Chiche, dresse une galerie de 30 musiciennes des 19e et 20e siècles qui ont marqué leur temps et l’histoire de leur instrument. Si certains noms nous sont familiers -Ginette Neveu, Jacqueline Du Pré, Clara Schumann ... d’autres sont à découvrir, des interprètes exceptionnelles.

"Certaines ont dû exploser des plafonds de verre pour accéder à l’enseignement supérieur. D’autres ont réussi à force d’audace et de persévérance, à se faire engager comme soliste ou à rentrer dans de grandes phalanges orchestrales alors exclusivement masculines."Marina Chiche, le site de l'artiste ...

"Certaines sont des anticonformistes, des suffragettes, des pionnières. C’est précisément cette diversité infinie de profils qu’il me semble si important de voir représentée dans notre imaginaire collectif."Marina Chiche, le site .de l'artiste ..

Depuis ses nominations aux Victoires de la musique classique, la violoniste Marina Chiche, mène une carrière de soliste internationale. Diplômée de musicologie, elle a produit les émissions Mon cœur est un violon et _Musiciennes de légende_s sur France Musique. À travers ses nombreuses activités, elle a à cœur de transmettre sa passion de la musique classique.

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture – Programme

♪ Ambroise Thomas (1811-1896) : Romance et gavotte de Mignon Op. 16 - pour violon et piano (arrgts Pablo de Sarasate (1844-1908) : Maud Powell, violon. George Falkenstein, piano - Album "Maud: Powell : Complete Recordings, Vol. 1 (1904-1917)" - Label Naxos 8110961

♪ Franz Schubert (1797-1828) :Wohin ? Extrait de La Belle Meunière" Op. 25 n°2. Marian Anderson, alto. Franz Rupp, piano - Label La Voix De Son Maître 7 ERF 104

♪ Johannes Brahms (1833-1897) :Sonate pour violon et piano n°3 en ré mineur Op. 108 - III. Un Poco Presto, Con Sentimento. Erica Morini, violon. Leon Pommers, piano - Label Westminster XWN 18592

Recorded In Kingsway Hall, London, England - 11 December 1950 ...

♪ Samuel Barber (1910-1981) :Concerto pour violoncelle (1945) III. Molto Allegro E Appassionato Trattenuto. Zara Nelsova, violoncelle. The New Symphony Orchestra of London, direction Samuel Barber - Album "Barber Conducts Barber (2010)" - Label Naxos Historical 8.111358