Avec Marie-Pauline Martin : "Échos, 100 trésors du Musée de la musique" > Éditions Philharmonie de Paris

Mise en récit originale de 100 instruments du Musée de la musique, Paris 19e, l'ouvrage invente une nouvelle présentation de la collection, et renouvelle l’approche de ces objets conservés, témoins des arts et des civilisations du monde.

Un luth charango d’Amérique latine, dialogue avec une guitare baroque, tandis que le mécanisme d’un cistre questionne celui d’un synthétiseur.

Avec Marie-Pauline Martin :"Échos, 100 trésors du Musée de la Musique" avant-propos de Laurent Bayle & Sabrina Valy. Introduction de Marie-Pauline Martin > Éditions Philharmonie de Paris- Collection Musée de la musique

Parmi les 7000 instrumentset objets d’art qui composent la collection nationale du Musée de la musique, près de 1000 pièces sont présentées dans l’espace d’exposition permanente.

Enseignante-chercheuse spécialiste de l’histoire de la musique, titulaire d’un diplôme de musicologie, d’un DEA de philosophie, d’un doctorat d’histoire de l’art, depuis 2017 Marie-Pauline Martin est directrice du Musée de la musique, Paris 19e.

♫Sous la couverture - Générique

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫Sous la couverture - Programme

Janvier 2018, enregistré à La Cité de la Musique sur clavecin Ioannes Couchet 1652, collection du Musée de la musique...

♪Louis Couperin (v.1626-1661) :Suite en do majeur. Prélude. Christophe Rousset (clavecin) – De l'album "Louis Couperin, Christophe Rousset – Nouvelles Suites De Clavecin" – Label Harmonia Mundi 90250102DI

♪Japan Traditional Vocal & Instrumental Music:Mushi no Aikata. Hirokazu Sugiura (shamisen) – De l'album "Soloists Of The Ensemble Nipponia – Shakuhachi, Biwa, Koto, Shamisen (1990)" – Label Nonesuch 972072-2

Enregistré en 1977...

♪Niccolò Paganini (1782-1840) :Caprice n° 24. Pierre Amoyal (violon Stradivarius "Le Davidoff" Crémone 1708 – De l'album "Les Instruments Précieux Du Musée Du Conservatoire - Vol.2 - Les Violons (1977)" – LP label Erato STU 71146

♪Tala populaire de la musique d'Inde du Nord :Rûpak Tâl ((7 temps) Sudhir Pandhey (tabla) – De l'album "Sudhir Pandey - Tabla (2004)" – Label Cinq Planètes CP 05093