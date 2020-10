Avec Lionel Esparza : "La Discothèque idéale de France Musique" > CoÉdition France Musique–Gründ

Cinq parties composent cet ouvrage : musique ancienne, musique baroque, musique classique, musique romantique et postromantique, XXe siècle (jazz, B.O, chansons légères, musique du monde, musique contemporaine, standards). 250 disques pour mieux connaître la Musique Classique !

Depuis 1954, France Musique est LA radio de référence sur la musique classique, jazz, contemporaine, en proposant une offre éditoriale forte et de qualité, toujours axée sur le partage, l'émotion, la découverte, le plaisir de la Musique !

Dirigé par Lionel Esparza - Préface de Frédéric Lodéon : "La Discothèque idéale de France Musique : 250 disques pour mieux connaître la musique classique"> CoÉdition France Musique–Gründ

"Vous allez la do ré !" Pour la première fois dans un même ouvrage 250 disques sélectionnés par France Musique pour le plus grand bonheur des mélomanes !

♫Sous la couverture - Générique

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

♫Sous la couverture - Programme

Recorded at Salle de Musique, La Chaux de Fonds, Switzerland. December 6-9-1995...

♪György Ligeti (1923-2006) :Étude n° 8, Livre 2 "Coloana Infinită" Pierre-Laurent Aimard (piano) ‎– De l'album "György Ligeti - Pierre-Laurent Aimard ‎– Works For Piano : Études & Musica Ricercata" ‎– Label Sony Classical SK 62308

♪George Frideric Handel (1685-1759) :Theodora HWV 68, Acte II, Scène 2 "With Darkness Deep As My Woe" Lorrain Hunt Lieberson, Philharmonia Baroque Orchestra, direction Nicholas McGegan (1994)" ‎– Label Harmonia Mundi HMU 907 149

♪Billie Holiday (1915-1959) voix & Lester Young (1909-1959) sax ténor : "I Can't Believe That You're In Love With Me" ‎– Du coffret "Complete Billie Holiday Lester Young / Intégrale Billie Holiday Lester Young 1937-1946" ‎– Label Frémeaux & Associés FA 154

Le Casanova de Fellini, est librement inspiré de "l'Histoire de ma vie" de Casanova...

♪Nino Rota (1911-1979) :B.O.Il Casanova Di Federico Fellini, "L'Oiseau Magique A Paris" direction Carlo Savina ‎– LP label Barclay ‎900.526

Réalisé sur un clavecin de Jean Pierre Batt, Paris 1968, réplique de l'instrument signé Antonio Baffo, Venise 1579 au musée instrumental du Conservatoire National de Paris...

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K1 / L366 en ré mineur. Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti, Scott Ross ‎– Intégrale des Essercizi : 30 Sonates Pour Clavecin 1738-1739 (1977)" – Label Stil 0809 SAN 76

