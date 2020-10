Avec Timothée Picard : "La Critique musicale au XXe siècle" > Éditions P.U.R.-Presses Universitaires de Rennes

"Critique musical, en quoi consiste ce travail ? Dire j'aime ou j'aime pas, guider un lecteur, un auditeur, un téléspectateur. Comment le devient-on ? Relève t'elle du journalisme, d'un exercice littéraire ? De considérations esthétiques ? Peut-on critiquer la critique ? " Philippe.Venturini

Ce livre est la première synthèse consacrée à la critique musicale occidentale au XXe siècle. Il explore la multiplicité des visages que revêt la musique – classique, jazz, rock, chanson, musiques actuelles – et toutes les formes de la critique musicale spécialisée, généraliste.

Sous la direction de Timothée Picard : "La Critique musicale au XXe siècle"> Éditions Presses universitaires de Rennes

Ce livre est l'aboutissement d'un programme de recherche mené dans le cadre d'une délégation auprès de l'Institut universitaire de France et réalisé en partenariat entre plusieurs universités françaises et étrangères.

Ce livre réunit plus d'une centaine de chercheurs de disciplines diverses - lettres, langues, musicologie, esthétique, sociologie, histoire, sciences politiques, et une trentaine de critiques illustrant les types de musiques, d'écritures, de supports.

Un apport décisif à l'histoire culturelle du XXe siècle, et ouvrage s'impose comme une contribution majeure à une réflexion sur le genre et la pratique de la critique.

♫Sous la couverture - Générique

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

♫Sous la couverture - Programme

Ballet créé par Erik Satie, Pablo Picasso et Jean Cocteau en 1917...

♪Erik Satie (1866-1925) : "Parade" Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Louis Auriacombe – Label EMI 7632042

Cabaret de jazz "Le Tabou", les frères Vian, Boris à la trompette, Alain à la batterie et Lélio à la guitare...

♪Tom Delaney (1889-1963) : "Jazz Me Blues" Boris Vian (trompette) Orchestre Claude Abadie – De l'album "Boris Vian et L'Orchestre De Claude Abadie – Le Temps De La Rose Rouge (1970)" – LP label Trianon ‎046-10790

Recorded 11-12 October 2014, at the Wilson G. Chandler Recital Hall, Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA...

♪Virgil Thomson (1896-1989) : "Constance Askew in the Garden" Andrey Kasparov (piano) – De l'album "Paul Bowles, The Invencia Piano Duo – Complete Piano Works • Vol.1 ( 2016)" –Label Naxos ‎Classical8.559786

♪Heitor Villa-Lobos (1887-1959) :"Chôros No.2" (1924) pour flûte et clarinette. São Paulo Symphony Orchestra, direction John Neschling – Du coffret "The Complete Choros & Bachianas Brasileiras (2009)" – Label BIS-1830

