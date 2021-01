Avec Laura Naudeix : "Molière à la cour - Les Amants magnifiques en 1670" > Presses-Universitaires-de-Rennes

"Comédien, dramaturge, chef de troupe, Molière a consacré une part de son activité au divertissement du Roi Louis XIV. Cet ouvrage est l’un de ses spectacles "Le Divertissement royal" dit "Les Amants magnifiques" représenté au château de Saint-Germain-en-Laye pour le carnaval de 1670" Laura Naudeix

La particularité du Divertissement royal est d’agencer, trois types de séquences dédiées - au chant, à la danse, à la prouesse physique - Le spectacle harmonise tous les plaisirs...

Sous la direction de Laura Naudeix : "Molière à la cour - Les Amants magnifiques en 1670"> Éditions P.U.R. Presses Universitaires de Rennes

_"_Le Divertissement royal, destiné à faire éclater la grande variété et la grande magnificence, fut conçu en collaboration avec le décorateur et machinisteCarlo Vigarani,le compositeur favori du roiJean-Baptiste Lully,les danseurs virtuosesPierre Beauchamps, Hilaire Dolivet,et les meilleurs interprètes-comédiens de la troupe et musiciens de la musique royale."Laura Naudeix

Laura Naudeix, maître de conférences en études théâtrales à l’université Rennes 2, est spécialiste du théâtre musical et de l’opéra français des XVIIe et XVIIIe siècles.

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

Saint-Germain-en-Laye, 4 février 1670, Comédie-ballet en cinq actes en prose, livret Molière...

1987, Recorded in Studio 103, Radio-France, Paris...

♪Jean-Baptiste Lully (1632-1687) :Les Amants Magnifiques, LWV 42 - Ouverture & Prologue "Venez grande Princesse" Agnès Mellon (la nymphe de Tempé) / Scène 4 "Vers ma belle ennemie" Michel Verschaeve (Tircis), Gilles Ragon (Lycaste), Michel Laplénie (Ménandre) / Menuet pour les Faunes et les Dryades, Entrée d'Apollon. Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski ‎– De l'album "Lully • Molère • Les Musiciens Du Louvre - Marc Minkowski – Comédies-ballets (1988)" ‎– Label Erato 2292-45286-2