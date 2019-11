Avec Jean-Pierre Jackson : "Keith Jarrett" > Éditions Actes Sud

Keith Jarrett est la plus grande star actuelle du jazz. Pour des millions de fans à travers le monde, le pianiste américain est avant tout l’homme d’un seul disque : The Köln Concert.

Pourtant, sa musique, qui porte la marque d’un style unique, opère une synthèse qui va de Bach à la musique contemporaine, en passant par le jazz, le gospel, folk, le rock et la musique liturgique de différentes origines.

Jean-Pierre Jackson, présente : "Keith Jarrett" >Éditions Actes Sud

Cet ouvrage replace cette trajectoire dans son contexte. Il montre que le fil conducteur de cette diversité, de cette sorte de rage créatrice, de cet engagement constant, est la biographie !

Né en 1947, ex-instituteur et autodidacte, éditeur, batteur de jazz, cinéaste, cinéphile, Jean-Pierre Jackson a écrit : sur le sériai américain, Jayne Mansfield, Mizoguchi, Russ Meyer, traduit des philosophes : Spinoza, Hume, Locke, Schopenhauer.

Jean-Pierre Jackson, collabore à Classica, il a publié : Charlie Parker, Miles Davis, Oscar Peterson, Benny Goodman, La discothèque idéale du jazz...

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Le disque qui fit la gloire de Keith Jarrett et assura l'avenir du label munichois ECM. La longue et frénétique improvisation, la puissance, la fougue et la virtuosité du pianiste le long de cette folle chevauchée, le classicisme de la forme, la pureté du son, expliquent cet engouement. 24 janvier 1975...

♪Keith Jarrett (1945-) :The Köln Concert, Part I. Keith Jarrett (piano) - De l'album "Keith Jarrett - The Köln concert (1975) - Label ECM Records 810 067-2

Août 1968...

♪Keith Jarrett (1945-) : Somewhere before, Old Rag. Charlie Haden (contrebasse), Paul Motian (batterie), Keith Jarrett (piano) - Label Atlantic 7567-81455-2

Concert 1987...

♪Johann Sebastian Bach : Prélude et Fugue en la majeur BWV 864 du Clavier bien tempéré, Livre I. Keith Jarrett (piano) - Label ECM 262728

Stuttgart 1973...

♪Keith Jarrett (1945-) : In the Light : In the Cave, in the Light. Keith Jarret (piano, gong, percussions), Cordes de l'Orchestre symphonique du Südfunk de Stuttgart - Label ECM Records 835011-2