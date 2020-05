Édité, traduit par Jean-Pierre Collot : "Maria Youdina - Pierre Souvtchinsky. Correspondance (1959-1970)"

"Le caractère fondamental de son art, c'était la force. Pas la tendresse, pas l'intimité mais précisément, la force: pas la force brute évidemment mais, justement, la force morale, la force de l'esprit: cette force elle la possédait au plus haut point" Mikhaïl Bakhtine: entretien avec V. Douvakine

Correspondance entre la pianiste soviétique Maria Youdina (1899-1970) et Pierre (Piotr) Souvtchinsky (1892-1985), émigré russe installé en Europe. Document exceptionnel par la personnalité des deux protagonistes, les idées échangées, l'éclairage apporté sur deux mondes séparés...

Édité, traduit du russe, de l'allemand par Jean-Pierre Collot : "Maria Youdina, Pierre Souvtchinsky. Correspondance et documents (1959-1970)"> Contrechamps Éditions, Genève. Soutien Centre National du Livre et Fondation Prokhorov Moscou

À travers elle, on perçoit les efforts de Maria Youdina pour développer la musique contemporaine en Russie, Pierre Souvtchinsky l'aidant en la conseillant et en lui envoyant livres et partitions.

On mesure les difficultés auxquelles s'exposait Maria Youdina, indifférente aux obstacles et aux brimades, sûre de les surmonter par la "Force de l'esprit".

, © Contrechamps Éditions, Genève

Correspondance enrichie de nombreuses lettres à propos de Stravinsky, Boulez, Nono, Jolivet, Stockhausen, Adorno, Prieberg, Pasternak, Bakhtine, Balanchine, Volkonski, Part, Denisov...

La discographie de la pianiste clôt l'ouvrage avec 2 CD audio d'enregistrements très rares, représentatifs de l'Art de Maria Youdina, et un document exceptionnel, la voix de Maria Youdina commentant "Les Tableaux d'une Exposition".

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Le pianiste Jean-Pierre Collot, élève de Jean-Claude Pennetier, Christian Ivaldi, Jean Koerner au CNSM de Paris. Soliste sous la direction de Pierre Boulez, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Lucas Vis... Études de russe à l'Institut des Langues Orientales de Paris. Le site de l'artiste...

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” – Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Nombreux enregistrements de Maria Youdina au piano...

Enregistré en 1964...

♪Béla Bartók (1881-1945) :Mikrokosmos - Livre 6 - Danse sur un rythme bulgare n°2. Maria Youdina (piano) – De l'album "Maria Yudina – Russian Piano School, Vol. 4 - Maria Yudina (1995)" – Label Melodiya M74321 25176 2

Correspondance de Maria Youdina et Pierre Souvtchinsky, inclus Maria Youdina et André Jolivet, et l’enregistrement de Mana par la pianiste... Recording 1948-1966...

♪André Jolivet (1905-1974) :Mana pour piano – V. La Vache. Maria Youdina (piano) – Du coffret "Historical Russian Archives - Maria Yudina Edition (2009)" – Label Brilliant Classics 8909

♪Robert Schumann (1810-1856) :Fantasiestücke Op.12 - III. Warum ? - Maria Youdina (piano) – De l'album "Maria Yudina ‎– Complete Collection Of Recordings, Vol. 2 (1987)" ‎– Label Melodiya М10 47727 000

Recorded in the USSR, 8.V.1962...

♪Igor Stravinsky (1882-1971) :Concerto pour piano et orchestre à vent. Maria Youdina (piano), Moscow Radio Symphony Orchestra, direction Gennadi Rozhdestvensky De l'album "Igor Stravinsky, Moscow Radio Symphony Orchestra, Gennadi Rozhdestvensky, Maria Yudina ‎– Concerto / Symphony in 3 mvts (1964)" – Label Melodiya 33C 0347-48

Réécouter ! Sous la couverture du 30 juin 2018...