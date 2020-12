Avec Jean-Noël Crocq : "Fosse notes. Une autre histoire de l'Opéra" > Éditions Premières Loges

Jean-Noël Crocq en révèle des coulisses, dévoilant la vie d'un collectif plongé dans l'ombre, il éclaire l'histoire de l'Opéra, le métier de musicien.

"Je me suis réjoui du dessin d’un trompettiste croquant trois trombonistes, debout dans la fosse, en grande conversation avec Richard Wagner durant une répétition de la création parisienne de Tannhäuser. On peut imaginer : "Maître, pourquoi nos partitions sont écrites en si b ??? Nous jouons le trombone en ut à Paris !!! Ach so, es ist ein problem !" Jean-Noël Crocq

Jean-Noël Crocq est auteur d’ouvrages pédagogiques, de méthodes d'apprentissage de la clarinette "Allez jouer ailleurs" (Éd. MF 2015) dédié à l’action de l’Association Papageno dont il est le président se produit dans les hôpitaux, les prisons, les écoles, les maisons de retraite...

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

♪Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Les Noces de Figaro K 492, Ouverture. The London Philharmonic Orchestra, direction Sir Georg Solti – Du coffret "Mozart, Sir Georg Solti, London Philharmonic Orchestra ‎– Le Nozze Di Figaro (1984)" ‎– Label Decca 410 150-2

To celebrate the 50th anniversary of his death, EMI Classics is releasing a set of Francis Poulenc complete works in 20 CDs...