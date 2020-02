Avec Jean-Michel Molkhou : "Les Grands Quatuors a cordes du XXe siècle" > Éditions Buchet Chastel

La musique de chambre impose à ses partenaires complicité et humilité, partage et concessions. Le quatuor à cordes en est sans doute la forme la plus aboutie et la plus équilibrée, sorte d'idéal intellectuel, esthétique et spirituel tant pour le compositeur que pour les interprètes et le public.

France Musique, studio 361... Jean-Michel Molkhou & Philippe Venturini (g. à d.), © Radio France / Annick Haumier / RF