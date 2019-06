Avec Jean-Jacques Greif: "Olivier Greif. Journal" & "Olivier Greif - Le rêve du monde"- Éditions Aedam Musicae

Olivier Greif naît le 3 janvier 1950 à Paris. Son père étudie le piano en Pologne, avant de devenir médecin en France. Enfant prodige, Olivier Greif découvre le piano à trois ans dans un jardin d’enfants. Entré au CNSM à dix ans, il étudie le piano avec Lucette Descaves et la composition avec Tony Aubin. Il se perfectionne à New York auprès de Luciano Berio. Il compose une première série d’œuvres...

Avec Jean-Jacques Greif :Olivier Greif. Journal&Olivier Greif - Le rêve du monde. Livre-CD collectif sous la direction de Brigitte François-Sappey, Jean-Michel Nectoux - Éditions Aedam Musicae

"La composition d’une musique intense et poignante, semblable à nulle autre, ne suffisait pas à exorciser les démons et apaiser les angoisses de ce créateur exalté et tourmenté, avançant sans répit dans une quête impossible de l’absolu : il avait besoin d’écrire non seulement des notes, mais aussi des mots.

Olivier Greif note les évènements du jour, des analyses de sa musique et de celle des autres compositeurs, des considérations sur la littérature et la peinture, des propos de Salvador Dali ou Olivier Messiaen, des conversations entendues dans l’autobus.

Le journal dessine les contours d’une vie peu ordinaire. Enfant prodige, pianiste exceptionnel, lauréat du prix de composition du Conservatoire à dix-sept ans, élève puis assistant de Luciano Berio aux États-Unis, il interrompt une carrière prometteuse pour devenir le disciple et Kapellmeister d’un gourou indien établi à New York.

Les écrits d'Olivier Greif, permettent d’entrevoir ce qu’il cherchait dans son engagement spirituel, ce qu’il a trouvé, pourquoi il est revenu à la composition au bout de dix ans" Jean-Jacques Greif

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Enr. de la création, Paris, Salle Cortot, mercredi 24 Avril 1974...

♪Olivier Greif (1950-2000) :Wiener Konzert : Vergiftet sind meine Lieder (5 lieder sur des textes de Heinrich Heine ) Nell Froger (soprano), Olivier Greif (piano) - De l'album "Olivier Greif : Le rêve du monde et autres oeuvres (2010)" - Label Ina mémoire vive / enr. de 1961 à 1997 - IMV084

Paris, 1978 (création en 1977, New York, Carnegie Recital Hall par l'auteur)...

♪Olivier Greif :Sonate de guerre : Toccata : Allegro - pour piano - Olivier Greif (piano) - Label Ina mémoire vive / enr. de 1961 à 1997 - IMV084

Enr. 2005 sous la direction de Philippe Hersant...

♪Olivier Greif :L'office des naufragés : 9. Petit garçon en bleu - pour voix de femme clarinette piano et quatuor à cordes (Ma Mère l'Oye en anglais et Paul Ceylan) François Kubler (soprano), Ensemble Accroche Note - De l'album "Olivier Greif : L'office des naufragés. Intégrale (2005)" - Label Triton TRI331142

Création posthume, enregistré à la BBC Radio, en 2001par ces interprètes...

♪Olivier Greif (1950-2000) : Requiem pour double chœur mixte a cappella : Benedictus - BBC Singers, direction John Poole - Label Triton TRI331150