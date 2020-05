Avec Jean-François Boukobza : "György Ligeti. Études pour piano" > Éditions Contrechamps, Genève

György Ligeti (1923-2006) est l’un des compositeurs majeurs de l’après-guerre, tout simplement l’un des plus grands compositeurs de l’histoire de la musique. Le livre de Jean-François Boukobza, est le premier consacré à cette œuvre majeure du compositeur hongrois.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Jean-François Boukobza, présente LesÉtudespour piano dans une triple perspective esthétique, analytique, prospective. Premier livre consacré à cette œuvre majeure du compositeur hongrois...

Par Jean-François Boukobza : "György Ligeti. Études pour piano"> Éditions Contrechamps, Genève

György Ligeti (1923-2006) l’un des compositeurs de l’après-guerre, a composé la dernière période de son activité créatrice, la série d'Études pour le piano, un monument de l’écriture moderne pour le piano.

S’y fondent des influences diverses, qui vont de la littérature pianistique au jazz, passant par les musiques africaines, asiatiques, caribéennes. L’approche de l’instrument est ainsi renouvelée.

Jean-François Boukobza, auteur de plusieurs livres et essais, enseigne l’analyse, culture et esthétique au Conservatoire National Supérieur de Musique-CNSM de Paris, et à Aubervilliers-La Courneuve.

Ces neuf essais ont été écrits entre 1957 et 1991...

De György Ligeti : "Neuf essais sur la musique" traduit de l'allemand par Catherine Fourcassié > Éditions Contrechamps, Genève (2001)

Le regard porté sur une vie mouvementée, sur sa judéité, les souvenirs, et prises de position polémiques...

De György Ligeti : "L'atelier du compositeur : écrits autobiographiques, commentaires sur ses oeuvres" traduits de l'allemand par Catherine Fourcassié, Pierre Michel et al. > Éditions Contrechamps, Genève (2013)

3e et dernier volume des écrits du compositeur, consacré à ses essais, ses réflexions esthétiques, qui clos cette édition complète...

De György Ligeti : "Ecrits sur la musique et sur les musiciens" traduits par Catherine Fourcassié > Éditions Contrechamps, Genève (2014)

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

A l’écoute de cette succession depièces, chacune repousse les limites de la virtuosité pianistique, l’auditeur est projeté dans un univers où la matière et l’enjeu de la composition semblent être l’écriture virtuose. 5 de Diapason – 10 de Répertoire...

♪György Ligeti (1923-2006) :Premier Livre. 1, Étude n°1, Désordre & Étude pour piano n°17, À bout de souffle. Toros Can (piano) ‎– De l'album "György Ligeti / Toros Can / Études - Intégrale (2000) – Label L'Empreinte Digitale ED 13125

♪György Ligeti :Violin Concerto & Orchestra (1992) 1. Praeludium. Patricia Kopatchinskaja (violon), Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Peter Eötvös (direction) – De l'album "Bartók / Eötvös / Ligeti – Patricia Kopatchinskaja (2012)" – Label Naïve V 5285

Enregistré Salle de Musique, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse...

♪György Ligeti (1923-2006) :Étude pour piano, Livre II, n° 11, En Suspens. Pierre-Laurent Aimard (piano) – De l'album "György Ligeti – Pierre-Laurent Aimard ‎– Works For Piano : Études & Musica Ricercata (1996) – Label Sony Classical ‎SK 62308