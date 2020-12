Avec Hervé Lacombe : "Histoire de l'opéra français. Du Consulat aux débuts de la IIIe République" > Éd. Fayard

"Notre objectif est de brosser le tableau de la vie lyrique en France au XIXe siècle dans sa diversité, de décrire ses mécanismes, de connaître ses acteurs, d’analyser son répertoire, de suivre ses évolutions, d’observer son écho dans la culture du temps, de mesurer son rayonnement." Hervé Lacombe

"Carmen est mondialement connu et joué. C’est un fait. Associons-lui une poignée d’autres titres, comme Faust ou Les Contes d’Hoffmann, et l’on aura réuni l’essentiel des ouvrages français créés au XIXe siècle ayant survécu au XXe

et faisant partie du corpus très restreint formant le canon international aux côtés de partitions de Mozart, Donizetti, Verdi, Wagner, Puccini et quelques autres."Hervé Lacombe

Sous la direction d'Hervé Lacombe : "Histoire de l'opéra français. Du Consulat aux débuts de la IIIe République"> Éditions Fayard

"Il faut imaginer un monde sans internet justement et sans téléphone portable, sans télévision et sans radio, sans cinéma et sans disque. Le XIXe siècle est celui de la presse et du roman-feuilleton,

de la "littérature industrielle", selon la célèbre formule de Sainte-Beuve, et du théâtre, tous genres confondus. Entre 1800 et 1900, pas moins de 32 000 pièces sont créées à Paris."Hervé Lacombe

Hervé Lacombe, professeur de musicologie université Rennes 2., a réuni une équipe internationale de plus de 150 auteurs : musicologues, littéraires, philosophes, historiens, spécialistes du théâtre, de la danse, des arts.

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

♪Gaspare Spontini (1774-1851) :La Vestale (Acte I) "La nuit achève sa carrière" Anthony Michaels Moore (Licinius), Orchestra Del Teatro Alla Scala, direction Riccardo Muti ‎– De l'album "Spontini - Coro E Orchestra Del Teatro Alla Scala, Riccardo Muti ‎– La Vestale (1995)" ‎– Label Sony Classical S3K 66357

♪Louis Niedermeyer (1802-1861) :Stradella (1837) (Acte II, Scène 1) "Ah! Quel songe affreux!... Quand celui que j'adore" Véronique Gens (Léonor) Münchner Rundfunkorchester, direction Hervé Niquet – De l'album "Véronique Gens, Münchner Rundfunkorchester, Hervé Niquet ‎– Visions (2017) ‎– Label Alpha Classics ‎279

♪Charles Gounod (1818-1893) : Faust : "Ah ! je ris de me voir si belle en ce miroir" Adelina Patti (soprano), Landon Ronald (piano) – De l'album "About A Hundred Years - A History Of Sound Recording (1997)"‎–Label Symposium ‎1222

♪Jules Massenet (1842-1912) :Manon : "N'est-ce plus ma main que cette main presse ?" Angela Gheorghiu (Manon), Roberto Alagna (Chevalier Des Grieux), Orchestre symphonique de la Monnaie, direction Antonio Pappano – Label EMI 5570052