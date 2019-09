Avec Gilles Saint-Arroman : "Écrits de Vincent d'Indy, 1877-1903" > Coédition Actes Sud / Palazzetto Bru Zane

, © Thérèse Bonney / BNF

Où Vincent d’Indy aborde d’une plume alerte, souvent cinglante, les sujets de son temps : wagnérisme, théâtre lyrique, musique religieuse, chanson populaire, musique ancienne et modernité, enseignement, décentralisation, rapports entre l’art et l’État...

Gilles Saint-Arroman : "Écrits de Vincent d'Indy, 1877-1903"> Coédition Actes Sud / Palazzetto Bru Zane

Vincent d’Indy, se révèle une âme de romantique attaché à l’expressivité comme aux grandes lois de l’architecture musicale, convaincu de sa mission éducatrice, de la dimension religieuse de l’art.

Vincent d’Indy; se montre admirateur de l’époque gothique, du chant grégorien, de Palestrina, Monteverdi, des tragédies lyriques de Rameau, Gluck, de Beethoven, Schumann, de Debussy.

"La hardiesse tranquille de Vincent d’Indy à aller plus loin que lui-même." Claude Debussy

Gilles Saint-Arroman, pianiste, musicologue, diplômé de culture musicale et analyse au CNSM, Conservatoire national supérieur de Paris, et de l’université Paris-Sorbonne. Chercheur associé à l’Institut de Recherche en musicologie IReMus, UMR 8223.

Gilles Saint-Arroman auteur de : "Édouard Risler (1873-1929) et la musique française (Champion, 2008) A coédité avec Juliana Pimentel : "Piano & musique de danse dans la France du _XIX_e siècle" (OMF, 2010)

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Enregistré en 1930, Vincent d'Indy parle...

♪Vincent d'Indy (1851-1931) :Wallenstein op 12, Le camp de Wallenstein. Orchestre direction Vincent d'Indy - De l'album "Les autographes vocaux : The vocal signatures Pathé-Art (1930-1931)" - Label Timpani 1C1201

♪André Cardinal Destouches & Michel-Richard Delalande : Les Éléments, S.153, Acte II - L'Air - Air pour les Zéphirs, duo Vole à nos voix...: Élodie Fonnard (Junon) & Eugénie Lefebre (Une Heure), Ensemble Les Surprises, direction Louis Noël Bestion de Camboulas - De l'album "Les Éléments : Intégrale (2016) - Label Ambronay AMY 046

Enregistré à Berlin en novembre 1913...

♪Richard Wagner (1813-1883) :Parsifal Acte I, Scène1 - He ho Waldhüter ihr - Paul Knüpfer (Gurnemanz), Orchestre direction Bruno Seidler-Winkler - Du coffret "Richard Wagner : Extraits de Parsifal et bonus - The Early Bayreuth Festival Singers (1876-1906) Vol.9 (2013) - Label Pan Classics PC 10288/9

♪Vincent d'Indy :Karadec op. 34 - Suite pour orchestre pour la pièce d'André Alexandre : 3 - noce bretonne. Orchestre symphonique d'Islande, direction Rumon Gamba - De l'album "Vincent d'Indy : Oeuvres orchestrales - vol. 2 (2009)" - Label Chandos CHAN 10514

"L’art émanation divine, ne donne point à ses fervents d’autre maxime: Connaître, aimer, servir, car la connaissance qui rend fort et qui rend juste, l’amour qui provoque la création et la conscience d’une haute mission éducatrice, tels sont, je l’affirme, les trois points essentiels du caractère de l’artiste, je ne dirai pas moderne, je dirai mieux de l’artiste libre."Vincent d’Indy