Avec Georges Zeisel: "Bruno Walter. Un Monde ailleurs" de Erik Ryding & Rebecca Pechefsky > Éd. Notes-de-Nuit

Bruno Walter (1876-1962) l’un des grands chefs d’orchestre du XXe siècle, a mené une vie fascinante en des temps difficiles. D’abord destiné à devenir pianiste, il décide à l’adolescence de se consacrer à la direction d’orchestre. Bruno Walter se produit en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis...

Dans cette biographie, la première à avoir été publiée en anglais, les deux auteurs reviennent sur les débuts de cet enfant précoce issu d’une famille juive berlinoise...

Georges Zeisel présente : "Bruno Walter. Un Monde ailleurs" de Erik Ryding & Rebecca Pechefsky> Notes de Nuit Éditions

Mais l’Anschluss en 1938, l’oblige à fuir de nouveau. Il se réfugie d’abord en France, et se fixe aux États-Unis en 1939. Il y rebâtit sa carrière dirigeant notamment à New York et Los Angeles. Après la guerre, il se produira de nouveau en Europe. Il laisse une magnifique discographie des symphonies de Mozart, Brahms et Mahler.

Erik Ryding, guitariste et luthiste, a publié des essais sur la musique et la poésie de la Renaissance. Il a aussi fondé le label Quill Classics, spécialisé dans la musique ancienne.

Rebecca Pechefsky, pianiste, organiste, claveciniste new-yorkaise, se produit dans le monde entier. Elle a enregistré de nombreux disques

Georges Zeisel, Directeur-Fondateur de ProQuartet-CEMC Centre Européen de Musique de Chambre, fonde l'association ProQuartet en 1987 et assure la direction artistique des séries de concerts & festivals, produits par l'association.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Recorded in Vienna, 20-22 June 1935...

♪Richard Wagner (1813-1883) :La Walkyrie (Acte 1) Prélude. Orchestre philharmonique de Vienne, direction Bruno Walter - De l'album "Vienna Philharmonic Orchestra, conducted by Bruno Walter ‎– Die Walküre, Act I (1962)" - Label His Master's Voice ‎COLH 133

Ezio Pinza dans Les Noces de Figaro, performance live au Festival de Salzbourg le 19 août 1937 sous la direction de Bruno Walter...

New York, 1946...

♪Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Les Noces de Figaro (Acte1) Se vuol ballare. Ezio Pinza, Figaro (basse), Orchestre de l'Association du Metropolitan Opera, direction Bruno Walter - De l'album "Ezio Pinza, The London Metropolitan Orchestra, Bruno Walter ‎– Mozart Operatic Arias - LP label Columbia Masterworks ‎MM 643

Ich bin der Welt abhanden gekommen,

Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,

Sie hat so lange von mir nichts vernommen,

Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben...

♪Gustav Mahler (1860-1911) :Ich Atmet Einen Linden Duft (No. 2) Rückert-Lieder. Kathleen Ferrier (alto), Orchestre philharmonique de Vienne, direction Bruno Walter - De l'alum "Kathleen Ferrier – Gustav Mahler : Drei Rückert-Lieder (1956) - LP label Decca LW 5123

Paris, 1938...

♪Joseph Haydn (1732-1809) :Symphonie n° 92 "Oxford" Finale. Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Bruno Walter - Du coffret "Bruno Walter : The Early Recordings - Icon (2012) - Label Warner Classics 5751332