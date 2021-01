Avec François Porcile : "Benjamin Britten (1913–1976)" > Bleu Nuit Éditeur

Originaire de la région du Suffolk, Benjamin Britten (1913–1976) est élève de Frank Bridge & boursier au Royal College of Music de Londres. D’abord compositeur pour le cinéma, en 1937, il rencontre le ténor Peter Pears (1910–1986) qui deviendra son compagnon, avec qui il s’exilera 3 ans aux USA...

Ce volume de la collection Horizons, propose de partir à la rencontre d’une figure majeure de la musique anglaise du XXe siècle, illustrée, inédite de multiples annexes...

De François Porcile : "Benjamin Britten"> Bleu Nuit Éditeur

Musicographe spécialisé dans la musique française et la musique au cinéma, François Porcile a été conseiller musical de 4 films de François Truffaut, a enseigné l'histoire et l'esthétique de la musique de film : universités Paris III, Paris VIII, l'Idhec, La Fémis, au CNSM de Paris.

François Porcile a signé 2 ouvrages sur la musique française 1871-1965 (Fayard), une monographie de Maurice Ohana, co-écrite avec Bruno Giner, sur les institutions et les enjeux musicaux en Espagne pendant la guerre civile (1936-1939).

♫Sous la couverture - Générique

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫Sous la couverture - Programme

C’est la mer qui gronde au large d’Aldeburgh (Angleterre) qui inspire Britten pour son opéra Peter Grimes...

♪Benjamin Britten (1913–1976) :Four Sea Interludes from Peter Grimes, Op 33a -"Dawn. Lento E Tranquillo" Orchestre symphonique de Boston, direction Leonard Bernstein ‎– De l'album "Benjamin Britten - New York Philharmonic, Leonard Bernstein - Orchestral Works (1992)" ‎– Label Sony Classical SMK 47541

Enregistré en 1967...

♪Benjamin Britten :Le Songe d'une nuit d'été (Acte I) "Well, Go Thy Way" Alfred Deller (Oberon), Stephen Terry (Puck), London Symphony, direction Benjamin Britten ‎– De l'album "Britten ‎– A Midsummer Night's Dream (1990)" – Label London Records ‎425-663-2

La Symphonie pour violoncelle et orchestre Op. 68 a été écrite par Benjamin Britten en 1963, dédiée à Mstislav Rostropovich, elle unit le soliste à l'orchestre...

♪Benjamin Britten : _Symphonie pour violoncelle (1_er mvt) Allegro maestoso. Mstislav Rostropóvich (violoncelle) English Chamber Orchestra, direction Benjamin Britten ‎– De l'album "Britten : Cello Symphony - Sinfonia da Requiem - Cantata Misericordium (1965)" – Label London Records 425100-2

♪♪Benjamin Britten (1913–1976) :Curlew River, Op.71 - "Near the Black Mountains there I dwelt" Philip Langridge (La Folle), The Academy of St Martin in the Fiedls, direction Neville Marriner – Label Philips 454 469-2