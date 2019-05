Avec Emmanuel Reibel : "Hector Berlioz. 1869-2019. 150 ans de passions" Éditions Aedam Musicae

"Ce grand homme qu'on a vilipendé, qu'on a traîné au ruisseau pendant sa vie, est applaudi dans son cercueil. Tous les mensonges entassés autour de lui, toutes les légendes odieuses et ridicules, toutes les polémiques sottes, tous les efforts de la haine et de l'envie pour le salir, s'en sont allés comme une poussière balayée par le vent ; et il reste seul debout dans sa victoire." Émile Zola - Le Voltaire, 14 janvier 1879