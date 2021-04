Avec Diana Ligeti : "Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau 1921-2021" > Éditions Gourcuff Gradenigo

"Des musiciens français et anglais ont pu se rencontrer, se côtoyer, s'enrichir mutuellement, apprendre et enseigner grâce au conservatoire américain de Fontainebleau. Fondée peu après la première Guerre mondiale, cette institution pédagogique originale fête cette année son centenaire" P. Venturini

Le centenaire de la fondation des Écoles d'art américaines de Fontainebleau, est l'occasion de célébrer une fructueuse relation entre les États-Unis et la France.

Un livre bilingue conçu et illustré, avec leurs archives, retrace la riche histoire jusqu'à cette période récente...

De Diana Ligeti "Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau - Fontainebleau schools of music and fine arts 1921-2021">Éditions Gourcuff Gradenigo

La fondation, il y a un siècle, d’une École de musique à Fontainebleau dans une aile du château, est à l'initiative du compositeur-chef d’orchestre Francis Casadesus, du sous-préfet de Fontainebleau Maurice Fragnaud, et du chef d’orchestre Walter Damrosch.

Le général Pershing, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, soutiennent l'idée de Summer School of Music, dont le champ d’action s’élargira à celui des Beaux-Arts et de l’Architecture.

Dès les années 1920, Nadia Boulanger dirige l’École de musique, avec les professeurs : Maurice Ravel, Francis Poulenc, Mstislav Rostropovitch...

Aujourd’hui l’École joue son rôle de pont culturel d’excellence entre la France et les États-Unis, elle accueille toujours chaque été des étudiants américains.

2018, Diana Ligeti est nommée directrice artistique des Écoles d’art américaines de Fontainebleau, seule femme à diriger cette institution presque centenaire, après Nadia Boulanger.

♫Sous la couverture - Générique

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫Sous la couverture - Programme

♪Gabriel Fauré (1845-1924) :Dolly Suite, op. 56 - 1. Berceuse. Robert et Gaby Casadesus, piano à quatre mains – Album "Robert Casadesus, Gaby Casadesus – Deux Pianos & Piano A Quatre Mains (1992) – Label Masterworks Portrait MPK 52527

♪Leonard Bernstein (1918-1990) :Symphonie n° 2 "The Age of Anxiety" 2. The Masque. Extremely Fast. Philippe Entremont, piano. New York Philharmonic Orchestra, direction Leonard Bernstein – Label Sony SMK 60697

♪Nadia Boulanger (1887-1979) :Un grand sommeil noir (Paul Verlaine) (1906) Edwin Crossley-Mercer, baryton. Lucy Mauro, piano – Album "Mademoiselle – Première Audience (2017)" – Label Delos DE3496

♪Olivier Messiaen (1908-1992) :Harawi "Montagnes" Yumi Nara, soprano. Jay Gottlieb, piano – Album "Olivier Messiaen - Harawi - Chant D'Amour Et De Mort (1998)" – Label Adda 581139