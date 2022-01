Avec Denis Herlin : "Debussy. Portraits et Études" > Éditions Olms

"Denis Herlin nous démontre avec brio comment appréhender les rapports de Debussy avec les écrivains de son temps, avec Chopin. Découvrir des œuvres de jeunesse, comprendre comment il remaniait ses compositions au gré des années, comment son opéra Pelléas et Mélisande a été reçu." Philippe Venturini

Le titre qui réunit les textes, fait écho à un ouvrage de l'écrivain Paul Bourget, Études et Portraits, que Debussy admirait, et au portrait par son ami le peintre Paul Robert, reproduit sur la couverture de l'ouvrage ...

De Denis Herlin : "Debussy. Portraits et Études"> Éditions Olms

La première partie : "Portraits" divisée en deux sections, propose une approche transversale allant du monde littéraire que Debussy côtoyait, à sa relation aux œuvres du passé, en passant par son rapport à l’argent.

La 2e partie :"Études" examine à travers l’analyse de sources manuscrites et imprimées, les multiples remaniements de Debussy à ses œuvres musicales ou critiques et se concentre sur les mélodies de jeunesse, les Proses lyriques, les Nocturnes, L’Enfant prodigue et sur Monsieur Croche Antidilettante.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Directeur de recherche au C.N.R.S. Denis Herlin est l’auteur de plusieurs catalogues de fonds musicaux, du catalogue thématique des œuvres de Jean-Philippe Rameau, d’articles sur la musique baroque française et d’une quarantaine d’études sur l’œuvre de Claude Debussy.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Rédacteur en chef des Œuvres complètes de Debussy depuis 2002, Denis Herlin a publié en 2005 avec François Lesure, l’édition de la correspondance générale du compositeur.

Président de la Société française de musicologie de 2009 à 2011, Denis Herlin est titulaire depuis 2017 de l’International Chair in Musicology au Royal Northern College of Music de Manchester.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453 - Scott Ross, clavecin ‎– Album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

La damoiselle élue s'appuyait. Sur la barrière d'or du Ciel, Ses yeux étaient plus profonds que l'abîme. Des eaux calmes au soir. Elle avait trois lys à la main. Et sept étoiles dans les cheveux...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Claude Debussy (1862-1918) :La Damoiselle Élue - "La Damoiselle Élue s'appuyait" d'après un texte de Dante Gabriel Rossetti. Brigitte Bailleys, récitante. Chorus & London Symphony Orchestra, direction Claudio Abbado - Label Deutsche Grammophon 4231032

En 1910, les valses lentes étaient particulièrement appréciées dans les salons parisiens ...

♪ Claude Debussy (1862-1918) : Valse "La Plus Que Lente" Orchestre national de l'ORTF, direction Jean Martinon - Coffret "Debussy, Ravel, Jean Martinon - Orchestral Works (2002)" - Label EMI Classics 5755262

Pour un premier disque en récital chant-piano, la soprano Natalie Dessay avec le pianiste Philippe Cassard, légataire de 4 pièces inédites, choisit de mettre en lumière une facette méconnue de Claude Debussy ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Claude Debussy (1862-1918) : Romance "Non, les Baisers d'Amour" poème de Maurice Bouchor. Natalie Dessay, soprano. Philippe Cassard, piano - Label Warner Classics 0190295736750/19

Hiver 1916-1917 très rigoureux, et à cause de la guerre l’approvisionnement en charbon très hasardeux. Monsieur Tronquin, le charbonnier de Debussy, parvint à en procurer au compositeur, et en retour, se vit offrir une pièce ...

♪ Claude Debussy (1862-1918) :"Les Soirs Illuminés par l'ardeur du charbon" (1917) Philippe Cassard, piano - Coffret "Debussy - Philippe Cassard - The Piano Works (2012)"- Label Decca 4764770