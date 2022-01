Avec Claude Coste : "Romain Rolland - Œuvres complètes - volume 8" > Éditions Classiques Garnier

"Il n'est pas certain qu'aujourd'hui, les amateurs de littérature dévorent les ouvrages de Romain Rolland et que son roman-fleuve "Jean-Christophe" soit aussi prisé qu'en son temps." Philippe Venturini

"Mais, il est probable, que les mélomanes connaissent ses imposants travaux sur Beethoven, sans oublier ses études sur Haendel ou son "Histoire de l’opéra en Europe avant Lully et Scarlatti" ... Philippe Venturini

Romain Rolland réunit des textes de compositeurs français et étrangers du 19e siècle, publiés entre 1899 et 1907, avec une comparaison entre les musiques française et allemande, ainsi qu'une étude sur le milieu musical parisien.