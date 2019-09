Avec Claude Abromont : "Guide de l'analyse musicale" - Éditions Universitaires-de-Dijon

Une invitation à mettre en oeuvre, à approfondir les facettes de la pratique analytique avec une cinquantaine de méthodes pour réaliser des analyses musicales selon une approche à la fois pratique et théorique....

Il est devenu courant d'associer l'approche pratique de l'analyse musicale à celle plus théorique, s'adressant aux compositeurs et aux musicologues.

Les instrumentistes aiment approfondir l'art d'interpréter et le grand public est avide de clés pour la compréhension des oeuvres.

Dans cet esprit, une cinquantaine de méthodes analytiques sont synthétisées. Pour chacune de ces méthodes, leurs qualités, leurs limites, leurs champs d'application sont détaillés.

Dans la plupart des ouvrages, on propose quelques mesures en guise d'illustration, ce livre va plus loin et renvoie à des exemples sur le net sous forme de vidéos avec des interprétations musicales de référence.