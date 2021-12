Avec Christophe Rizoud : "Le Tour du monde en 130 opéras" > Éditions Premières Loges

"L'opéra art total donne autant à écouter qu'à voir. Il aime se mettre en scène quand il prend possession des lieux qui l'accueillent. C'est un magnifique voyage autour du monde en 130 opéras. Quelques-unes des plus belles maisons, célèbres, inattendues, historiques ou ultra-modernes." P. Venturini

De A comme Aix-en-Provence à Z comme Zurich ... en passant par Santa Fe, Sydney, Le Cap à Séoul, Christophe Rizoud propose un panorama planétaire des maisons d'opéra et la visite guidée de 130 théâtres. À la fois beau livre et invitation au voyage ...

De Christophe Rizoud : "Le Tour du monde en 130 opéras"> Éditions Premières Loges

Explorant l'architecture et l'histoire de ces lieux emblématiques ou méconnus, Christophe Rizoud révèle des paysages insoupçonnés : on connaît les ors et le velours du Palais Garnier, moins ceux du Teatro Amazonas de Manaus, ainsi que les volumes des Palais des arts de Valence et d'Oslo, les pierres antiques de Vérone et d'Orange ...

Auteur de 100 Maux de l'Opéra, Éditons Papiers Musique, Christophe Rizoud journaliste musical, président du premier webzine francophone spécialisé dans l'art lyrique, ForumOpera.com, après en avoir dirigé la rédaction de 2007 à 2019.

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453. Scott Ross, clavecin ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

Enregistré au Festival d'Aix-en-Provence en 1956 ...

♪ Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : _Platée (_Acte 1, scène 3) "Que ce séjour est agréable !" Michel Sénéchal, ténor. Orchestre de La Société des Concerts du Conservatoire, direction Hans Rosbaud - Label EMI Classics 5 73169 2

"La Flûte enchantée est une saga poétique, un rêve." Ingmar Bergman Festspielhaus, Baden-Baden Land Bade-Wurtemberg, 8 juillet 2018 ...

♪ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : La Flûte Enchantée "O Isis und Osiris" Franz Josef Selig (Sarastro), Chœur du RIAS, Orchestre de chambre d'Europe, direction Yannick Nézet-Séguin - Label Deutsche Grammophon 4836400

♪ John Corigliano (né en 1938) :The Ghosts of Versailles (Acte I) "Magic! It is Paris, the autumn of '93" Christopher Maltman (Beaumarchais) Kristinn Sigmundsson (Louis XVI) Patricia Racette (Marie-Antoinette) Los Angeles Opera Orchestra, direction James Conlon - Label Pentatone PTC5186538

♪ Giacomo Puccini (1858-1924) :Turandot (Acte II Scène 2) Gelo che ti dà foco" Maria Callas (Turandot) Eugenio Fernandi (Calaf) Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, direction Tulio Serafin - Label Warner Classics 0825646341009