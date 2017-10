De Christophe Looten, compositeur & théoricien de la musique "Johannes Brahms par ses lettres" publié par Actes-Sud

Brahms est l’auteur de 6840 lettres dont il n’existait pas de traduction en français. À leur lecture, on cerne le caractère du compositeur avec plus de finesse que dans les biographies qui lui sont consacrées.

Traduit de l'allemand, présenté et commenté par Christophe Looten "Johannes Brahms par ses lettres" Où trouver ce livre ? publié aux éditions Actes Sud

Johannes Brahms n’était pas un homme d’un contact facile. Excellent musicien il était silencieux et désarçonnait ses interlocuteurs. Il était susceptible de ne pas dire un mot pendant une conversation, de se contenter de répondre par monosyllabes.

Ce que l'on remarque dans les lettres de Brahms c’est leur brièveté. Elles traitent d’un sujet en l’abordant de front délaissant les circonstances extérieures. On y découvre, non sans surprise compte tenu de la célébrité du compositeur, une foule d’informations sur sa vie et son œuvre.

Compositeur et théoricien de la musique, Christophe Looten est aussi le compositeur de deux opéras, de plusieurs messes, symphonies, concertos, et de six quatuors à cordes.

Spécialiste de la musique allemande de la deuxième moitié du XIXe siècle, Christophe Looten a écrit de nombreux articles, dont certains sont réunis dans "L'important, ce sont les petites notes" en 2009.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫Johannes Brahms (1833-1897) : Liebeslieder-Walzer op.52 "Rede, Mädchen, allzu liebes" "Am Gesteine rauscht die Flut" Marlis Petersen (soprano), Stella Doufexis (alto), Werner Güra (ténor), Konrad Jarnot (baryton), Christoph Berner, Camillo Radicke (pianos) - Album "Brahms: Liebeslieder-Walzer" - Label Harmonia Mundi HMC 901945

♫Robert Schumann (1810-1856) : Symphonie n° 4 (version 1841) Scherzo. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner direction) - Coffret " Schumann, Gardiner – Complete Symphonies " - Label Arhiv Produktion 457 591-2

Les dernières oeuvres pour clarinette et piano de Brahms par de grands interprètes sur instruments d’époque : Lorenzo Coppola et Andreas Staier...

♫Johannes Brahms (1833-1897) :Sonate pour clarinette et piano n°1 Allegro grazioso. Lorenzo Coppola (clarinette), Andreas Staier (Steinway, 1875) - Album "Johannes Brahms : Sonatas for clarinet and piano" - Label Harmonia Mundi 902187

♫Johannes Brahms (1833-1897) : Klavierstücke op.118 n°1 Intermezzo. Arcadi Volodos (piano) - Album "Volodos plays Brahms " - Label Sony Classical 88875130192