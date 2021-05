Avec Christian Accaoui : "La musique parle - La musique peint" > Éditions du Conservatoire

Toute musique qui ne peint ni ne parle est mauvaise. Ce jugement tiré des Leçons de clavecin de Bemetzrieder, date de l’époque pendant laquelle la doctrine de l’imitation a gouverné les Beaux-Arts. Comment la musique pourrait-elle parler et peindre ? Christian Accaoui propose d’élucider ce paradoxe.

"Toute musique qui ne peint ni ne parle est mauvaise" cette déclaration d’un compositeur protégé de Diderot en 1771, apparaît à l’auditeur contemporain comme un étrange paradoxe...

De Christian Accaoui : "La musique parle - La musique peint" Les voies de l'imitation et de la référence dans l'art des sons – Tome I"> Éditions du Conservatoire

Le son étant extérieur à nos deux principaux systèmes de représentation : les mots et les images, comment la musique pourrait-elle parler et peindre ? Nul n’en a douté pendant une période s’étendant de 1600 à 1750.

Christian Accaoui se propose d’élucider ce paradoxe et d’explorer les voies de la référence en musique, en retraçant l’histoire de l’idée d’imitation en musique, de son émergence jusqu’à sa survivance aux XIXe et XXe siècles.

Christian Accaoui, est professeur d’esthétique musicale au CNSMD de Paris, depuis 2001 & maître de conférences à Paris 8, depuis 1995. Comme musicologue, il travaille à élucider le fonctionnement symbolique de la musique et à rappeler les liens de cet art avec la culture.

Il a notamment publié "Le Temps musical" (Desclée de Brouwer, 2001) et dirigé "Les Éléments d’esthétique musicale" (Actes Sud, 2011).

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

Enregistré en janvier 1980, All Saints Church Tooting Graveney, Londres...

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato, HWV 55 : Sweet Bird That Shunn'st the Noise of Folly" Patrizia Kwella, soprano. English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner – Label Erato ECD 880752

♪Claudio Monteverdi (1567-1643) :Il Combattimento Di Tancredi E Clorinda "Testo Non Schivar, Non Parar" Roberto Abbondanza (Testo), Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini – Label Opus 111 OPS 1961

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis 1814, Franz Schubert compose le lied Gretchen am Spinnrade (Marguerite au rouet)

♪Franz Schubert (1797-1828) :Gretchen am Spinnrade D. 118 (Marguerite au rouet) Christa Ludwig, mezzo-soprano & Geoffrey Parsons, piano – Album"Schubert, Christa Ludwig, Irwin Gage – Schubert-Lieder (1974)" – Label Deutsche Grammophon 2530 404

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪Igor Stravinsky (1882-1971) :Symphonies of Wind Instruments (1947) London Sinfonietta, direction Esa-Pekka Salonen – Label Sony Classical SK 45797