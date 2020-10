Comme tous les modes d'emploi, ce guide illustré s'articule en cinq parties destinées à ouvrir les portes de l'univers rossinien : l'homme, sa musique, ses opéras clés, ses grands interprètes, les outils pratiques pour partir à sa rencontre...

Gioachino Rossini (1792-1868) compositeur populaire : "Le Barbier de Séville" est l'un des opéras les plus joués au monde, dont on connaît la musique pétillante et le caractère bon vivant de celui qui a donné son nom à un tournedos !

Avec Chantal Cazaux : "Gioachino Rossini (1792-1868) mode d'emploi"> Éditions BnF-Premières Loges

Gioachino Rossini (1792-1868) a composé bien plus d'œuvres sérieuses, voire tragiques, dominées par d'incroyables personnages - de Sémiramis la reine de Babylone à Moïse et Pharaon, de Guillaume Tell à Mehmet II le Conquérant...

Comment se repérer dans ce foisonnant catalogue ? Explorant les créations du "Cygne de Pesaro" dans leur variété, ce livre fait de même avec l'homme, qui a ses surprises : il écrit son dernier opéra à 37 ans, en pleine gloire, il lui reste près de 40 ans à vivre...

Ce guide illustré s'articule en cinq parties destinées à ouvrir les portes de l'univers "rossinien" : l'homme, sa musique, ses opéras clés, ses grands interprètes, les outils pratiques pour partir à sa rencontre.

Docteure en musicologie, agrégée d'éducation musicale et de chant choral, diplômée d'État de technique vocale, Chantal Cazaux, a enseigné l'analyse musicale et le chant pendant 10 ans à l'université de Lille. Aujourd'hui elle est rédactrice en chef de L'Avant-Scène Opéra.

