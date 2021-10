Avec Cécile Leblanc & Françoise Leriche : "Musiques de Proust" > Éditions Hermann

Les milieux fréquentés par l'écrivain, ses pratiques et ses usages d'auditeur, ainsi que les multiples aspects du roman musical, profondément renouvelé qu'est À la recherche du temps perdu, sont examinés dans cet ouvrage.

De Wagner à Debussy et Stravinsky, des salons à l'Opéra, du café-concert aux Ballets russes, l'écoute musicale de Marcel Proust a été riche et variée. Elle a bénéficié de sa connaissance de plusieurs compositeurs, dont Reynaldo Hahn ...

Sous la direction de Cécile Leblanc, Françoise Leriche, Nathalie Mauriac Dyer : "Musiques de Proust"> Éditions Hermann

De nombreuses disciplines - génétique et critique littéraire, musicologie, histoire culturelle et des sociabilités - se conjuguent ici pour offrir une cartographie du monde musical proustien et contribuer à mieux faire connaître le créateur de Vinteuil.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

à réécouter AUDIO 30 min émission Les uchronies musicales de Laurent Vilarem Et si Proust avait écrit un livret d’opéra ? (avec la chercheuse-universitaire Cécile Leblanc)

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

Enregistré en 1935...

♪ Richard Wagner (1813-1883) :La Walkyrie - Prélude de l'Acte 1. Orchestre philharmonique de Vienne, direction Bruno Walter - Label Naxos 8110250-51

♪ Gabriel Fauré (1845-1924) :Berceuse pour violon et piano Op. 16. Theotime Langlois de Swarte, violon Stradivarius Davidoff 1708 & Tanguy de Williencourt, piano Erard 1891 - Album "Proust, Le Concert Retrouvé (2021)" - Label Harmonia Mundi NMM088

Enregistrement réalisé au Prinzregententheater, Munich, les 24 et 26 janvier 2020...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Reynaldo Hahn (1874-1947) : L’Île du Rêve (Acte III, scène 1) J'ai tressé pour ma couronne. Hélène Guilmette (Mahénu), Cyrille Dubois (Loti) Münchner Rundfunkorchester, direction Hervé Niquet - Livre-disque label Bru Zane 489953

"Pour écrire ça, il faut être un poète" Jules Massenet

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Christoph Willibald Gluck (1714-1787) :Orphée et Eurydice (Acte 2) Ballet des Ombres heureuses. Kate Clark, flûte. Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski - Label Archiv Produktion 471582-2